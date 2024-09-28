Experte: Deutsche Staatsanleihen sind alles andere als langweilig

Sicher, aber stink langweilig. Das gilt nicht mehr für deutsche Staatsanleihen. Was macht sie interessant jetzt so interessant?

Deutsche Staatsanleihen erwecken nicht gerade Euphorie. Zuletzt folgten einige Jahre mit herben Verlusten. „Das ist momentan völlig anders. Mit Bundesanleihen können wieder Renditen von jenseits der 2,5 Prozent erzielt werden“, sagt Matthias Bohn, Vorstand der P&S Vermögensberatungs AG in Bayreuth.

„Während meiner Ausbildungszeit und in den ersten Jahren in der Bank war mir stets klar: Bei Aktien spielt die Musik! Bis ich im Taunus auf Anleihespezialisten gestoßen bin, die mir glaubhaft darlegten, dass die Rentenmärkte das Non-Plus-Ultra wären und dass natürlich die erzielbaren Renditen aus Kupons und Kurssteigerungen an den Anleihemärkten die Aktienmarktrenditen locker schlagen können“, erläutert Bohn anekdotisch.

Staatsanleihen vom Selbstläufer zum Risikofaktor

„Zugegeben, in den letzten Jahren und damit ist seit den 1980er Jahren gemeint, waren Staatsanleihen als Portfoliobeimischung ein No-Brainer (klare Sache), wie es so schön auf neu-hessisch heißt. Die Zinsen sind immer weiter gefallen und damit hat Buy and Hold in dem Bereich richtig Spaß gemacht“, so Bohn.

Dazu gesellte sich, dass die Bundesanleihen in Krisensituationen – und da gabe es einige – stetig im Kurs gestiegen sind und damit das Portfoliorisiko deutlich reduziert werden konnte. Doch das Jahr 2022 steht für die Wende. Plötzlich waren die Kurse von langlaufenden Staatsanleihen stärker gefallen als die Aktienmärkte. Seither sei etwa der Kurs des Bund Future als Maßstab des Kursverlaufs einer fiktiven zehnjährigen Bundesanleihe von über 170 auf unter 130 gefallen.