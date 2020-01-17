Evergreen startet digitale Vermögensverwaltung ab einem Euro Anlagesumme

Mit Evergreen startet ein neuer digitaler Vermögensverwalter. Die Depot-, Service- und Transaktionskosten betragen 0,0 Prozent im Jahr. Die Fondskosten belaufen sich auf 0,59 % pro Jahr.

Die Vorbereitungsphase ist abgeschlossen: Ab sofort können Anleger die professionelle Geldanlage des Leipziger Fintech-Unternehmens Evergreen nutzen. Kunden können online innerhalb weniger Minuten ein Depot eröffnen, jederzeit Geld ein- und auszahlen und immer den vollen Überblick über ihre Geldanlage behalten. Eine Investition ist bereits ab einem Euro einmalig oder im Sparplan möglich.

In den vergangenen Wochen hat das Fintech seine Online-Plattform nach und nach freigeschalten. Die ersten Kunden haben bereits Depots eröffnet und ihr Geld erfolgreich angelegt. „Besonders am Herzen lag uns ein unkomplizierter Anmeldeprozess, eine leicht verständliche Depotübersicht und eine nutzerfreundliche Bedienung“, sagt Iven Kurz, Gründer und Geschäftsführer von Evergreen. „Jetzt werden wir beweisen, dass unsere Wertsicherungsstrategie die Verlustrisiken in schwierigen Marktlagen minimiert und gleichzeitig an positiven Marktentwicklungen partizipiert.“

Wertsicherungsstrategie für die Altersvorsorge

Die beiden hauseigenen Fonds werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie „Passive Dynamic Investing“ (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt. Dabei agiert der Publikumsfonds Evergreen PDI Yin mit niedrigerem Risikobudget sicherheitsorientiert, der Evergreen PDI Yang aufgrund seines höheren Risikobudgets gewinnorientiert. Je nach Risikotoleranz und Renditeerwartung der Anleger, welche zuvor auf der Online-Plattform von Evergreen ermittelt werden können, erfolgt die individuelle und passgenaue Zusammensetzung der zwei Fonds in den Kundendepots von Evergreen.

Die Einhaltung dieses Risikoprofils wird auf täglicher Basis überwacht. Marktturbulenzen führen zu einer konsequenten Reduzierung risikoreicher Anlageklassen im Portfolio. Die Umsetzung erfolgt nahezu zeitgleich mit der Marktentwicklung, so dass komplett auf Prognosen verzichtet wird. Diese sicherheitsorientierte Kapitalanlage eignet sich besonders für die private Altersvorsorge.

Einfach und bezahlbar

Der online-basierte Service von Evergreen reicht von der Anmeldung, über die Depoteröffnung bei der DAB BNP Paribas, die als Partner für die Konto- und Depotführung fungiert, bis hin zur detaillierten Depotübersicht mit den aktuellen Daten eines Anlegers.

Die Evergreen Fonds Yin und Yang kosten 0,59 Prozent pro Jahr. Für Evergreen Kunden entstehen darüber hinaus keine zusätzlichen Kosten für die Depot- und Kontoführung. Ebenso enthalten sind sämtliche Transaktionskosten im Depot. Auf Servicegebühren, Ausgabeaufschläge oder Performancegebühren wird komplett verzichtet. Die beiden Fonds sind auch außerhalb der Plattform ohne Ausgabeaufschlag erwerbbar.

Keine ETFs

Wichtig zu erwähnen ist, dass bei Evergreen keine ETFs zum Einsatz kommen. Stattdessen kommen Futures zum Einsatz. Futures gehören zur Gruppe der Derivate, die vor allem der Absicherung gegenüber Marktschwankungen – also als Schutz vor Preisänderungen – dienen. Im Gegensatz zu anderen Derivaten, sind Futures unbedingte, also verpflichtende Termingeschäfte.

Sicherheit hat höchste Priorität

Als regulierter Finanzdienstleister steht Evergreen unter der Aufsicht der Bafin, also der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Das angelegte Kapital, welches in die Fonds fließt, wird als Sondervermögen bei einer unabhängigen Depotbank, der DAB BNP Paribas, gelagert. Damit wird sichergestellt, dass das Kapital nicht nur vor Insolvenzen, sondern auch gegenüber Betrug oder Veruntreuung geschützt ist. Als Teil einer großen europäischen Bankengruppe ist DAB BNP Paribas an das europäische Einlagensicherungssystem angeschlossen. Somit sind alle Anlagen auf dem Verrechnungskonto bis zu 100.000 Euro pro Kunde komplett abgesichert. Darüber hinaus ist DAB BNP Paribas als deutsche Niederlassung der BNP Paribas freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB). Hierüber ist das Vermögen bis zu einer Höhe von 90 Millionen Euro pro Kunde geschützt.

Finanzierungsrunde abgeschlossen

Zeitgleich zum Markteintritt informiert Evergreen über den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde. Größter externer Investor ist die US-amerikanische ZAIS Group. Neben ZAIS haben sich drei weitere Investoren an der Finanzierungsrunde beteiligt, die mehr als zwei Millionen Euro einbrachte. Darüber hinaus besteht eine Entwicklungs-Kooperation mit dem Frankfurter Fintech-Softwareunternehmen Fincite.

Tipp: Hier gelangen Sie zu einer großen Übersicht zum deutschen Markt für Robo-Advisors.