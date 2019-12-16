Euwax Gold II erreicht die Marke von 5 Tonnen

Durch die kontinuierlichen Zuflüsse hat sich der für Euwax Gold II (WKN EWG2LD): eingelagerte Goldbestand seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht und nun erstmals fünf Tonnen überschritten.

„Der Goldpreis hat im Jahresverlauf 2019 um rund 15 Prozent zugelegt. Das gestiegene Interesse der Anleger zeigt sich auch bei Euwax Gold II (WKN EWG2LD): An der Börse Stuttgart wurden 2019 für das Exchange-Traded Commodity (ETC) fast siebenmal so viele Kauf- wie Verkaufsorders ausgeführt. EUWAX Gold II verbrieft ein Gramm eines 100-Gramm-Goldbarrens und ist zu 100 Prozent mit physischem Edelmetall unterlegt“, berichtet die Börse Stuttgart.

„Die starke Nachfrage zeigt, dass Euwax Gold II auf die Wünsche privater Anleger eingeht“, sagt Norbert Paul, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Securities GmbH, die das Exchange-Traded Commodity emittiert. „Es fallen keine jährlichen Gebühren für Verwahrung und Versicherung des hinterlegten Goldes an und die Auslieferung ist ab einem Gramm in beliebiger Stückelung möglich.“

„Banken und Online-Broker nehmen bei einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vor. Damit werden Erwerb und Einlösung oder Verkauf bei Euwax Gold II so behandelt wie bei physischem Gold. Hier sind Veräußerungsgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Für Kauf und Verkauf von Euwax Gold II fallen lediglich die börsenüblichen Transaktionskosten an, die von der jeweils depotführenden Bank berechnet werden. Die physische Auslieferung in Form von Kleinbarren ist bei 100 Gramm Gold oder einem Vielfachen davon innerhalb Deutschlands kostenfrei. Bei abweichenden Stückelungen fallen Form- und gegebenenfalls Lieferkosten an. Anleger können Euwax Gold II börsentäglich von 8 bis 22 Uhr mit der gewohnten Handelsqualität an der Börse Stuttgart handeln“, heißt es weiter.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Anlageleitfaden „Investieren in Gold“