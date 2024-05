So funktioniert strategischer Vermögensaufbau – ein Starter Kit

1. Vermögensaufbau durch Sparen: Mehr als nur Konsumverzicht

Viele Menschen haben einen falschen Eindruck vom Sparen. Das kontinuierliche Geld zur Seite legen ist in den Augen Vieler eine Qual. Sparen ist das Gegenteil von Geld ausgeben – also konsumieren – und damit freudlos. Falsch. Denn Sparerinnen und Sparer bekommen auch etwas für ihre Mühen: die Rendite für ihr Investment. Wer Geld zur Seite legt, wird belohnt. Die Rendite ist der Lohn für den Konsumverzicht – so lange das Geld angelegt wird, klar. Wie und worin, dazu kommen wir später. Jetzt wollen wir einen Blick auf deine finanzielle Situation werfen. Kennst du sie? Weißt du genau, wie viel Geld du für wiederkehrende Kosten ausgibst, was übrig bleibt und wo du eventuell noch etwas optimieren kannst? Sollte die Antwort nein lauten, kommen hier die passenden Tipps.

Du musst die Marketing-Cookies akzeptieren um dieses Video ansehen zu können. Jetzt akzeptieren

Fange an, ein Haushaltsbuch zu führen, um zu wissen, worin deine Einnahmequellen bestehen und wofür du dein Geld ausgibst. Stift und Papier reichen, für technikaffine Menschen gibt es auch kostenlose Apps. Im ersten Schritt schreibst du alle Ausgaben auf, die im Monat anfallen: Miete, Internet, Mobilfunk, Vereinsbeiträge und so weiter. Vergiss dabei nicht, Zahlungen, die viertel-, halb, oder jährlich anfallen zu berücksichtigen. Beispielsweise Versicherungsprämien, GEZ-Gebühren oder Abo-Rechnungen. Rechne hierfür den monatlichen Betrag aus und liste ihn auf. Sei präzise. Wenn du ein Auto besitzt, musst du neben Versicherungsprämien, Steuern und Spritkosten auch in Erwägung ziehen, dass der Wagen in die Werkstatt muss. Zudem geht´s alle zwei Jahre zum Tüv – sofern es sich nicht um ein eben erst neuzugelassenes Fahrzeug handelt. Wenn du ein Haustier hast, braucht es Futter und muss bestimmt von Zeit zu Zeit zum Tierarzt. Bedenke, dass du Geld für Lebensmittel und ab und an einen Kinobesuch brauchst. Das Statistische Bundesamt rechnet hier mit 417 Euro (Singlehaushalt). Hast Du alle Ausgaben zusammengebracht, ziehe sie von der Summe der Einnahmen ab. Bleibt etwas übrig? Gut! Falls nicht oder falls der Betrag sehr gering ist, hier ein paar Spartipps.

2. Real Talk: Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Praktische Spartipps

Hier kommen die guten Nachrichten: Es gibt ausreichend Potenzial, um deine finanzielle Situation zu verbessern. Deswegen gibt´s hier gleich fünf praktische Spartipps:

Baue Schulden ab. Die Zinsen, die du für Schulden in Form von Krediten bezahlen musst, liegen über denen für Guthaben. So lange du also Kredite bedienen musst, machen Investments wenig Sinn. Kündige tote Abos. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Bist du eventuell nur eine Karteileiche? Sei ehrlich zu dir selbst und kündige das Abo. Das Geld kannst du an anderer Stelle besser einsetzen. Zudem: Brauchst du wirklich fünf Streamingdienste? Mieten statt kaufen. Viele Dinge sind teuer in der Anschaffung, werden dann allerdings selten gebraucht. Beispiel: Auto. Zu 95 Prozent der Zeit steht es in der Garage. Brauchst du wirklich eins? Ist vielleicht Car Sharing eine bessere Alternative? Energie sparen. Viele Haushaltsgeräte sind wahre Energiefresser. Es kann sich lohnen, alte Helferlein durch neue energieeffiziente Pendants zu ersetzen. Auch ein Stromanbieterwechsel spart schnell viel Geld. Anbieter vergleichen. Was beim Strom funktioniert, funktioniert auch in anderen Bereichen: Preisvergleiche. Sei es der Internetprovider, Mobilfunkanbieter oder die Versicherung. Vergleichsportale machen die Preis- und Leistungsvergleiche einfach.

Tipp: Du möchtest mehr Spartipps? Kein Problem! Im Wissensbereich kannst du dir noch mehr Infos abholen, wie du effizient sparen kannst.

Nun weiß du, wie es um deine finanzielle Situation bestellt ist. Vielleicht hattest du bereits Gelegenheit, ein paar Dinge zu optimieren. Zumindest sollte klar sein, wie viel Geld du monatlich problemlos zur Seite legen kannst. Zur Budgetierung deine Finanzen gibt es übrigens eine Faustformel: die sogenannte 50-30-20-Regel. Demnach sollte die Hälfte deines Einkommens für Grundbedürfnisse (Miete, Energie, Wärme, Lebensmittel) eingeplant werden. 30 Prozent sind für deine persönlichen Bedürfnisse wie zum Beispiel Hobbies reserviert. Die übrig bleibenden 20 Prozent wandern in den strategischen Vermögensaufbau.

3. Suche den passenden Partner: Direktbank oder Neobroker?

Bevor es ans Investieren geht, brauchst du einen passenden Partner. Genauer gesagt: Du brauchst ein Depot bei einer Bank, Direktbank oder einem Neobroker. Zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit hast du bereits ein Girokonto. Vielleicht bei einer großen Bank oder einer Sparkasse. Sogenannte Filialbanken mit Geschäftsstellen vor Ort bieten ebenso Depots an wie Direktbanken und Neobroker. Direktbanken zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Services einer Filialbank online anbieten. Das macht es sehr günstig für Kundinnen und Kunden. Zu den großen Direktbanken gehören die ING *, die Consorsbank * und die DKB *. Noch günstiger ist es bei Neobrokern wie Trade Republic * oder Scalable Capital *. Wer sehr kostenbewusst unterwegs ist, bekommt hier alles gratis. Vom Depot bis zur Sparplanausführung. Doch es gibt keinen Vorteil ohne Nachrteil: Neobroker bieten nicht alle Bankdienstleistungen an. Bisher sucht man Girokonten bei ihnen noch vergeblich.

Du musst die Marketing-Cookies akzeptieren um dieses Video ansehen zu können. Jetzt akzeptieren

Dafür gibt es das größte ETF-Angebot überhaupt. Scalable Capital hat mehr als 2.000 ETFs im Angebot. Bei Trade Republic sind es mehr als 1.700 und bei Flatex sowie Finanzen.Net Zero sind es um die 1.500. Neobroker setzen die beliebten passiven Produkte als strategisches Angebot ein. Durch die geringen Kosten und die große Auswahl erfuhren sie bisher großen Kunden-Zuspruch. Neue Produkte (Zinsstrategien) und Tagesgeld- oder Verrechnungskonten mit attraktiven Zinsen runden das Angebot ab.

Tipp: Das perfekte Zuhause für dein Erspartes: Unser ETF-Sparplan Vergleich zeigt dir übersichtlich, welche Broker mit ihrem Angebot überzeugen.

4. Vermögensaufbau mit ETFs: Startpunkt Welt-ETF

Ein großes Angebot ist gut und schön. Allerdings geht es nicht allein darum, die meisten ETFs anzubieten, sondern vielmehr die richtigen. Welche das sind, darüber besteht nicht immer Einigkeit. Klar ist, eine Palette an Welt-ETFs sollte es auf jeden Fall sein. Denn Welt-ETFs sind der Startpunkt eines jeden Depots. Warum? Weil Anlegerinnen und Anleger mit nur einem einzigen Produkt den überwiegenden Teil der Weltwirtschaft abbilden und die Renditechancen des Kapitalmarktes nutzen können. Wer beispielsweise zum Vanguard FTSE All World (WKN: A2PKXG) greift, partizipiert an der Wertentwicklung von 3.900 globalen Unternehmen aus 25 Industrie- und 24 Schwellenländern. Beim MSCI World – beispielsweise der Xtrackers MSCI World (WKN: A1XB5U) – sind es 1.500 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industriestaaten. Schwellenländer fehlen hier. Deswegen bei Welt-ETFs genau hinschauen, um welchen es sich handelt und welcher zur eigenen Strategie passt. Du kannst in unserem Wissensbereich tiefer in die Welt-ETF Thematik einsteigen.