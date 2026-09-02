Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im September 2026

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für September 2026 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Automatisierung und Robotik entwickeln sich zu einem der wichtigsten Wachstumstrends der Weltwirtschaft und rücken damit auch für Anleger stärker in den Fokus. Unternehmen setzen zunehmend auf intelligente Maschinen und automatisierte Prozesse, um ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und dem Fachkräftemangel zu begegnen. Wie dynamisch die Entwicklung ist, zeigen aktuelle Zahlen der International Federation of Robotics (IFR): In den USA stieg die Zahl der neu installierten Industrieroboter 2025 nach vorläufigen Angaben um elf Prozent auf rund 38.000 Einheiten, nachdem sie 2024 noch bei rund 34.200 gelegen hatte. Gleichzeitig zeigt der internationale Vergleich, welches Potenzial noch besteht: China installierte allein 2024 rund 295.000 Industrieroboter und damit fast neunmal so viele wie die USA. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Branche durch Künstliche Intelligenz (KI), die Robotern zunehmend komplexere Aufgaben ermöglicht. Davon profitieren nicht nur klassische Roboterhersteller, sondern auch Halbleiterkonzerne, Softwareanbieter sowie Spezialisten für industrielle Automatisierung und Sensorik. Anleger können mit Themen-ETFs breit gestreut auf diesen langfristigen Strukturwandel setzen, ohne einzelne Unternehmen auswählen zu müssen.

Der ETF des Monats im September 2026

Da wir unseren Fokus diesmal auf die Chancen von Automatisierung und Robotik legen, sehen wir den iShares Automation & Robotics UCITS ETF (WKN: A2ANH0) als „ETF des Monats“. Der ETF bildet den STOXX Global Automation & Robotics Index mit physisch optimierter Replikation ab und investiert weltweit in rund 150 Unternehmen, die vom zunehmenden Einsatz von Automatisierung und Robotik profitieren. Zu den größten Positionen zählen unter anderem Advantest (WKN: 868805), Snowflake (WKN: A2QB38), ServiceNow (WKN: A1JX4P), SAP (WKN: 716460), Keyence (WKN: 874827), Siemens (WKN: 723610) und Nvidia (WKN: 918422). Die zehn größten Positionen vereinen fast ein Drittel des Fondsvermögens. Anleger erhalten damit einen breit diversifizierten Zugang zu einem Megatrend, der von der zunehmenden Automatisierung der Wirtschaft und dem Zusammenspiel von Robotik und künstlicher Intelligenz profitieren kann.

Das Label „ETF des Monats“ wird von der Börse Düsseldorf, der ICF Bank und extraETF einmal im Monat vergeben – und wird nur ausgewählten Produkten zuteil, die sowohl die Experten der Börse Düsseldorf, der ICF Bank als auch unser Redaktionsteam überzeugen. Verbunden ist dies mit einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf und der ICF Bank, die den „ETF des Monats“ für einen Monat zu vergünstigten Handelskosten anbieten. Du kannst den vorgestellten ETF über die Börse Düsseldorf im September 2026 also mit einem vergünstigten Spread handeln.

Aktion der Börse Düsseldorf: Im Aktionsmonat wird der ETF des Monats an der Börse Düsseldorf vom Skontroführer ICF BANK zu noch engeren Geld- und Briefkursen gehandelt. Ziel ist es, den geringsten Spread unter den deutschen Handelsplätzen anbieten zu können. Die Courtage für ETF-Geschäfte an der Börse Düsseldorf beträgt 0,08%, was in Verbindung mit dem niedrigen Spread und abhängig von der Ordergröße zu einem günstigeren Kauf- oder Verkaufspreis für das einzelne Geschäft führen kann als an einem Handelsplatz ohne explizite Nebenkosten. Vergleichen lohnt sich! (Maßgeblich für die Gebühren ist das Preisverzeichnis der depotführenden Bank bzw. des Brokers.

Die Gesamtkostenquote des thesaurierenden ETFs liegt bei 0,40 Prozent pro Jahr. Mehr zur Geschichte der ETFs erfährst du hier.