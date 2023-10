ETP-Awards 2023: Die ETP-Branche im Rampenlicht – das sind die Gewinner

Gestern Nachmittag fand in Frankfurt am Main die Verleihung der renommierten ETP-Awards statt. Bereits zum 15. Mal wurde der begehrte Branchenpreis vom Anlegerportal extraETF in Kooperation mit der Börse Stuttgart verliehen.

Seit 2008 rückt der ETP-Award die ETP-Branche nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus mehr und mehr ins Rampenlicht und zeichnet die besten und innovativsten Anbieter und Produkte aus. In diesem Jahr beteiligten sich über 10.000 Privatanleger an der Online-Umfrage und stimmten für ihre Favoriten.

Der Gewinner des ETP-Awards für den besten ETF-Anbieter 2023 ist iShares. Aber auch in anderen Kategorien konnte der Branchenprimus überzeugen. Die Awards „Bester Anbieter: Service“ und „Bester Anbieter: Angebot“ gingen ebenfalls an iShares. Auch die „ETF-Neuemission des Jahres“ mit der Produktserie iShares iBonds € Corp ETF und der „Nachhaltigkeits-ETF des Jahres“ mit dem iShares MSCI World SRI UCITS ETF kommen aus dem Hause BlackRock, dem Anbieter der iShares ETFs.

Bei der Wahl zum „ETF des Jahres“ setzten sich die echten ETF-Puristen durch. Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, der bereits in den vergangenen Jahren diese Auszeichnung erhielt, konnte erneut überzeugen.

Wie in jedem Jahr konnten die Teilnehmer der Online-Umfrage auch über die beste ETF-Bank 2023 abstimmen. Den ersten Platz belegte die Comdirect, gefolgt vom Neobroker Trade Republic (Platz 2) und Scalable Capital (Platz 3). In der Kategorie „Digitale Vermögensverwaltung“ belegten Comdirect und Scalable Capital die ersten beiden Plätze, Vanguard Invest Direkt den dritten.

Der Preis für die „Beste ETF-Anlagelösung“ ging an die Xtrackers Portfolio ETFs. Auch in der Kategorie „Themen-ETF des Jahres“ konnte die DWS mit dem Xtrackers Future Mobility UCITS ETF punkten. In der Kategorie „Bester Anbieter: Themen-ETFs“ glänzte WisdomTree und verdrängte damit den Vorjahressieger iShares vom Thron.

In der 2022 neu eingeführten Kategorie „Bester Anbieter: Krypto-ETPs“ überzeugte 21Shares, dicht gefolgt von CoinShares (Platz 2) und der ETC Group (Platz 3). Die Auszeichnung „Bester Anbieter Nachhaltigkeits-ETFs“ ging an BNP Paribas Easy.

Tipp: Im Rahmen der ETP-Awards wurde wieder eine spannende Themenwoche veranstaltet. Auf dem YouTube-Kanal von extraETF wurden verschiedene Interviews mit Experten wie Dr. Andreas Beck, Dr. Gerd Kommer, Christian W. Röhl und Lisa Osada (Aktiengram) durchgeführt. Alle Videos sind jetzt auf dem extraETF YouTube-Kanal verfügbar.

Foto: martinjoppen.de