Richtig sparen: So machst du dein Kind mit ETFs zum Millionär

Das neue Schuljahr steht in den Startlöchern. Nutze die Sommerferien, um für dein Kind zu sparen und es zum Millionär zu machen.

In den kommenden Wochen beginnt für rund 800.000 junge Menschen der „Ernst des Lebens“. Und noch wesentlich mehr Kinder und Jugendliche starten in ein neues Schuljahr. Was jedoch die wenigsten von ihnen haben: Einen ETF-Sparplan, der die Zukunft absichert – zumal in Deutschland nach Ansicht von Experten in Sachen kapitalgedeckter Altersvorsorge viel zu wenig aus der Politik kommt, weshalb Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts, mahnt: „Die Absicherung zukünftiger Generationen in der Altersvorsorge ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bundesregierung. Aktien, Aktienfonds und ETFs in allen drei Säulen der Altersvorsorge sind die beste Chance für eine generationengerechte Rente.“

„Die von der Bundesregierung geplante Frühstart-Rente ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir begrüßen auch die von den Koalitionspartnern vorgesehene Reform der Riester-Rente und gehen davon aus, dass mit dem Ziel eines neuen Vorsorgeprodukts die Einführung eines Altersvorsorgedepots verbunden ist. Trotz dieser Maßnahmen bleiben wir in Deutschland deutlich hinter dem internationalen Standard zurück,“ so Peucker.

Warte also nicht auf die Politik, sondern werde jetzt im Sinne deines Kindes aktiv, denn über Jahre und Jahrzehnte kommen mit ETF-Sparplänen auf globale Aktienindizes beachtlich Summen heraus. Da wir dich an dieser Stelle nicht mit Phrasen abspeisen möchten, lassen wir diese These nun mit Zahlen eines Experten füttern.

Tipp: Erfahre alles über das Sparen für Kinder mit ETFs.

„Wer früh mit dem Sparen beginnt, profitiert vom langfristigen Wachstum der Kapitalmärkte. Legt man ab Geburt monatlich 100 Euro an und erzielt im Schnitt sieben Prozent Rendite pro Jahr, stehen dem Kind zum 18. Geburtstag bereits über 43.000 Euro zur Verfügung“, sagt Julian Collins, Direktor Wachstum & General Manager Internationale Märkte bei Trade Republic.