Ferat Öztürk (DWS): "Das klassische Sparen mit Sparschwein ist nicht attraktiv"

Doch bei aller Einfachheit in der Anwendung ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen, warum ein ETF-Sparplan sinnvoll sein kann: Hier wollen wir helfen Verständnis für den Kapitalmarkt aufzubauen – Ansatzpunkte finden sich schon im Alltag, viele Unternehmen aus den großen Indizes begleiten uns jeden Tag. Dieses Bewusstsein kann man dann kombinieren mit grundlegenden Kapitalmarkttipps wie Ruhe bewahren, langfristigen Anlagehorizont setzen und klare Ziele zu verfolgen. Denn Sparen ist kein Selbstzweck, sondern soll einem Ziel dienen wie zum Beispiel der Altersvorsorge . Gerade wenn das Rentenalter bei jungen Menschen noch in weiter Ferne liegt, macht ein früher Beginn des Sparens durch den Zinseszinseffekt viel aus.

Damit hat dieses Segment bereits aus Gründen der Diversifikation über verschiedene Assetklassen hinweg einen kleinen Anteil am sogenannten Weltmarktportfolio, welches als Orientierung für Privatanleger dienen kann. Kryptowährungen können also als Teil eines Portfolios für risikofreudige Anleger interessant sein, insbesondere mit Blick auf die potenzielle Performance und Diversifikation. Wie eben beschrieben, sollte der Anteil aber nicht zu groß sein. Wegen der hohen Volatilität und mancher regulatorischen Unsicherheit ist eine sorgfältige Abwägung nötig.

Ob ETFs oder Kryptowährungen, Neobroker sprechen gerade junge Menschen an. Welche Rolle kommt jenen Anbietern zu, wenn es darum geht, Deutschland zu einer Nation der Aktionäre zu machen?

Neobroker haben in den letzten Jahren durch sehr günstige und teilweise sogar kostenlose Transaktionen, sowie einfach zu bedienende Apps viele – insbesondere junge – Menschen überzeugt und einen einfachen Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht. Daher sind diese Anbieter ein wichtiger Akteur, um noch mehr Menschen für die Kapitalmärkte zu gewinnen und diese auch dort zu halten. Klappen kann das neben einer guten App auch durch Zugang zu edukativem Finanzcontent, z.B. in Kooperation mit Finfluencern oder auf Social Media. Mit steigendem Finanzwissen geraten natürlich auch andere Produkte in den Fokus. Um Nutzer und Nutzerinnen auf den Plattformen und in den Märkten zu halten, gilt es natürlich die Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Produktpalette stetig zu erweitern.

Laufen Neobroker den klassischen Direktbanken langfristig den Rang ab?

Die Grenzen zwischen Direktbanken, Online-Brokern und den sogenannten Neobrokern sind fließend, hier wird sich in Zukunft noch viel bewegen. Viele Vorteile wie vergünstigte und kostenfreie ETF-Sparpläne und -Einmalanlagen sind auch bei Direktbanken und den klassischen Brokern möglich. Was beide unterscheidet sind z.B. eine größere Auswahl an Börsenplätzen, und die Verknüpfung mit weiteren Investmentlösungen und einer persönlichen Beratung. Viele Neobroker haben allerdings gezeigt, wie es gehen kann, die Benutzerfreundlichkeit der Apps steht im Vordergrund und die Nutzer schätzen die einfache Oberfläche. Für eine Prognose wie sich die Nutzerzahlen entwickeln wird entscheidend sein, ob Neobroker die gleiche Kundentreue wie etablierte Banken aufbauen können.