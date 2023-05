Vom Notgroschen zum Freiheitsgroschen: Wie viel Geld brauchst du auf dem Konto?

Wofür benötigst du den Notgroschen?

In vielen Finanzratgebern oder Finanzblogs wird immer wieder die kaputte Waschmaschine als Beispiel für die Notwendigkeit eines Notgroschens herangezogen. Die wahrscheinlich noch gravierenderen Beispiele sind vermutlich eher ein kaputtes Auto, das für den Arbeitsweg benötigt wird, ein plötzlicher Jobverlust, Berufsunfähigkeit oder andere Schicksalsschläge, die ernste finanzielle Konsequenzen haben. Aber auch ohne die Angst zu schüren, ist es immer von Vorteil, über eine Rücklage in ausreichender Höhe zu verfügen. Bei uns waren es zuletzt sehr teure Ersatzflüge, die wir spontan aus eigener Tasche bezahlen mussten, um den Urlaub zu retten, nachdem unsere ursprünglich günstigen Urlaubsflüge kurzfristig annulliert worden waren. Wie groß die Not wirklich sein muss, um einen Teil der Rücklage zu verwenden, musst du für dich selbst entscheiden. Wir waren jedenfalls froh über die Möglichkeit, liquide genug zu sein und gleich reagieren zu können.

Essenziell ist, dass du deine Reserve wirklich nur für unvorhergesehene Notfälle nutzt und nicht für (impulsiven) Konsum. Wenn du auf deinen Notgroschen zugreifen musst, weil Warten nicht möglich ist oder es keine erschwingliche kostengünstigere Alternative für die „notwendige” Ausgabe gibt, fülle den Puffer danach so schnell wie möglich wieder auf. Im Idealfall musst du den Notgroschen praktisch nie anzapfen, weil deine laufenden Einnahmen immer hoch genug sind, um aufkommende Ausgaben zu decken. Das Geld für höhere Ausgaben, die man für die nächsten Jahre voraussehen kann, zum Beispiel für Instandhaltung der selbst genutzten Immobilie, einen Autokauf oder eine Reparatur, neue Möbel, größere Urlaubsreisen, kostspielige Hobbys und geplante Gesundheitsmaßnahmen, sollte keine Rechtfertigung darstellen, die finanzielle Reserve zu schmälern. Wenn du deine Finanzen mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammengelegt hast, entlastet dich das zum einen, du solltest zum anderen dennoch sicherstellen, dass du auch individuell abgesichert bist, falls die Beziehung in die Brüche gehen sollte. Im Notfall solltest du beispielsweise die Kaution für eine neue eigene Wohnung hinterlegen und sich gegebenenfalls zumindest die nötigsten Möbel kaufen können.

Selbst wenn der Puffer nur sehr selten oder nie gebraucht wird, hat er einen wichtigen psychologischen Effekt. Das Bewusstsein, auch in ungeplanten Situationen ausreichend Liquidität und Sicherheit zu haben, sorgt dafür, gelassener und souveräner durchs Leben zu gehen und nicht so schnell in Existenznöte zu geraten. Der Notgroschen hält auch Wirtschafts- oder Finanzkrisen stand und ist, im Gegensatz zu einem möglicherweise plötzlich schrumpfenden Wertpapierportfolio, jederzeit (zumindest nominal) unverändert vorhanden. Er hilft dir, ruhigen Gewissens Geld am Kapitalmarkt zu investieren und deiner Anlagestrategie langfristig treu zu bleiben, ohne in stürmischen Zeiten allzu unruhig zu werden und dadurch unüberlegte und emotionale Entscheidungen zu treffen. Er verschafft dir ausreichend Flexibilität, um ungewollte Wertpapierverkäufe in schwierigen Marktphasen zu vermeiden. Ein Notgroschen wird dich daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem besseren Anleger machen. Der Notgroschen ist ein Gewinn an Freiheit. So lässt sich dann aus der Not eine buchstäbliche Tugend machen. Für uns stehen die Aspekte finanzielles Polster, Sicherheit, Flexibilität und Lebensqualität im Fokus. Unser Vorschlag für einen positiveren Begriff: Freiheitsgroschen anstatt Notgroschen.