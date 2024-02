Studie: Anleger suchen vor allem Sicherheit – du brauchst ETFs!

Eine aktuelle Studie zeigt: Deutsche Anleger setzen auf Sicherheit. Mit breit streuenden ETFs kannst die Risiken reduzieren und Chancen optimieren.

Die Sicherheit einer Kapitalanlage steht in Deutschland bei privaten Investoren unangefochten an erster Stelle. Nur an zweiter und weit abgeschlagen folgt die Renditechance, die mit einer Anlage verbunden ist. Das ergab eine Befragung, die im Rahmen der DIA-Studie „Folgen Anleger den Sternen?“ durchgeführt worden ist. Danach sagten 56 Prozent der Befragten, dass die Sicherheit der Kapitalanlage für sie ein Auswahlkriterium ist. Deutlich dahinter folgt mit 33 Prozent die Chance, einen angemessenen Ertrag mit der Investition zu erzielen.