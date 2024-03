Tagesgeld zum Geldparken

Als ETF-Anleger fragst du dich vielleicht, was will ich mit Tagesgeld? Die Frage ist verständlich, musste man doch jahrelange Zinsen akribisch mit der Lupe suchen. Tagesgeld kannst du vor allem für drei Zwecke nutzen. Punkt eins: der Notgroschen. Die Erfahrung zeigt, wie schnell unvorhergesehene Ausgaben die Familienkasse unter Druck setzen kann. Deshalb raten Verbraucherschützer zu einem Notgroschen in Höhe von zwei bis drei Monatsgehältern. Zum anderen kannst du mit einem attraktiven Tagesgeldkonto Gelder für ETF-Käufe parken und erhältst dafür sogar noch solide Zinsen. Das war Punkt zwei. Und Drittens: Bis zur gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro kannst du Tages- oder Festgeld auch für die risikoarme Seite der Geldanlage nutzen. Das trifft jedoch mehr noch auf Festgeld zu. Nutze also gleich unseren Festgeld-Vergleich.

Um dir die Suche nach einem Tagesgeldkonto mit hohen Zinsen zu erleichtern, bieten wir dir einen Tagesgeld-Vergleich an. Wähle hierzu einfach den gewünschten Anlagebetrag aus und wähle den gewünschten Zeitraum aus. Letzteres ist gerade bei Festgeld entscheidend, denn hier hängt der über die ganze Zeit konstante Zinssatz von der Bindungsfrist ab. Beim Tagesgeld bist du ohne flexibel, allerdings können auch die Zinsen schwanken. Selbstverständlich kannst du einen Mix aus beiden wählen. Einen Teil flexibel auf das Tagesgeldkonto und einen anderen Teil, auf den du auf absehbare Zeit nicht zugreifen musst, kannst du in Festgeld anlegen.