Vier Prozent auf Tagesgeld und iBonds – das ist neu bei Scalable Capital

Die Sparte der Neobroker ist derzeit etwas angeschlagen. Doch jüngst drängte sich Scalable Capital * mit zwei guten Nachrichten hervor.

Neobroker standen in den vergangenen Wochen im Fokus. Der Grund: Ihr Geschäftsmodell steht auf dem Spiel. Denn die Europäische Kommission hat zum Jahr 2026 das Prinzip der Rückvergütungen verboten. Neobroker können bisher noch kostenlose oder sehr günstige Transaktionen anbieten, da sie von bestimmten, kleineren Börsenplätzen eine Vergütung dafür erhalten, dass sie ihre Kundschaft zu diesen Börsen schicken. Dieses Verfahren nennt sich Payment for Order Flow (PFOF). Dem hat Brüssel einen Riegel vorgeschoben, denn Anleger haben so nicht die Wahl zwischen unterschiedlichen Börsenplätzen, was ein Problem darstelle. Kritiker sprechen bereits von falsch verstandenem Verbraucherschutz. Denn was bringt mehr Auswahl bei den Börsenplätzen, wenn es dann teurer wird? Neobroker, die bereits heute ein gebührenpflichtiges Depotmodell haben, können das PFOF-Verbot womöglich besser abfedern, da sie weniger von der Partnerbörse abhängig sind. Dazu zählt etwa Scalable Capital. Die Münchner konnten bei Allem Hickack um die Neobroker jüngst mit zwei sehr erfreulichen Neuerungen punkten.