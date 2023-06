Schlechte Nachrichten für Neobroker: Payment for Order Flow soll verboten werden

Die Europäische Union (EU) macht Neobrokern einen Strich durch die Rechnung. Steht das Neobroker-Geschäftsmodell sogar auf dem Spiel?

Der 30. Juni 2023 ist kein guter Tag für die Neobroker und möglicherweise auch am Ende für ihre Kundschaft. Es war immer wieder Thema und jetzt ist es nach übereinstimmenden Medienberichten wohl Fakt: Das sogenannte Payment for Order Flow soll im Jahr 2026 verboten werden. Die EU-Staaten haben sich über diesen Schritt verständigt. Das würde das Geschäftsmodell der Neobroker massiv beeinträchtigen. Denn mit Payment for Order Flow ist in der Praxis gemeint: Börsenbetreiber zahlen Neobrokern Geld, wenn diese ihren Handel über sie betreiben, häufig ist dann auch von sogenannten Rückvergütungen die Rede.

Um ein Beispiel zu geben: Trade Republic * wickelt die Transaktionen seiner Kunden über die Börse LS Exchange ab. Und genau dafür fließt eine Provision an den digitalen Broker. Trade Republic selbst erhebt von seinen Kunden lediglich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro, ETF-Sparpläne sind komplett kostenlos. Ähnlich geht Scalable Capital * vor. So nimmt der Anbieter wahlweise 0,99 Euro pro Trade – oder man kann ohne Ordergebühren traden, wenn man Monatsabos von 2,99 Euro oder 4,99 Euro abschließt. Es gibt sogar Neobroker, die aufgrund ihres bisherigen Geschäftsmodells selbst bei konventionellen Transaktionen – also nicht im Rahmen eines Sparplans – keine Gebühren erheben. Das gilt etwa bei Finanzen.net Zero und Justtrade *.