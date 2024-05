Sebastian Hasenack (DJE Kapital): "Der Fintech-Endkunde stimmt mit dem Smartphone ab"

Im digitalen Wertpapierhandel verschärft sich die Konkurrenz – zum Vorteil der Privatanleger. Wie beurteilen Sie den jüngsten Einstieg von N26 in diesem Bereich?

Bisher sparen nur 17,6 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren in Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Für mich ist daher jede Innovation oder Produkteinführung, die den Kapitalmarktzugang für Sparer vereinfacht, ein richtiger Schritt. Dass es an Konkurrenz in der Fintech-Szene nicht mangelt, stimmt absolut. Mit Blick auf die unterschiedlichen Anlagestrategien- und Kundenpräferenzen sehe ich jedoch genügend Raum für unterschiedliche Modelle: vom Welt-ETF bis zum Aktien-Direktinvestments.

N26-Kunden zahlen nun 90 Cent je Transaktion. Daneben bieten die Berliner Kunden mit Premium-Konto sogar vier Prozent Zinsen. Damit legt man auch hier mit Blick auf Scalable Capital und Trade Republic nach. Könnte N26 den Neobroker-Platzhirschen den Rang ablaufen?

Mein Credo ist hierzu: Die Marktposition hängt nur selten an kurzfristigen Aktionen- und Rabattmodellen; langfristig entscheidet sich das Rennen über ein umfassendes Angebot, hervorragendem Kundenservice, eine gesunde Unternehmenskultur und dem langfristig tragfähigen Geschäftsmodell.

Fintech-Unternehmen hat man häufig mit einem stark reduziertem Dienstleistungsspektrum und dafür mit extrem günstigen Konditionen verbunden. Trade Republic bietet eine Kreditkarte an, ein Girokonto dürfte demnächst folgen. N26 ist ohnehin längst ein All-Rounder im Finanzsektor. Brauchen Fintech-Freunde bald kein „Standbein“ mehr in der „alten Bankenwelt“?

Eine Banklizenz in Deutschland zu erhalten ist kein „regulatorisches“ Kinderspiel; dies war somit in den jeweiligen Gründungsphasen sicherlich eine Hürde. Hier haben B2B-Angebote in der Beschleunigung geholfen. Zur weiteren Veredelung der Angebote ist dies für einige Anbieter eine interessante und machbare Weiterentwicklung. Der Endkunde stimmt aus meiner Perspektive mit dem Smartphone ab; sollte dies für jegliche Finanzdienstleistungen reichen, ist keine weitere Verbindung nötig.