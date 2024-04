N26 bietet jetzt günstigen Aktien- und ETF-Handel an

N26 will den Einstieg in den Aktienmarkt erleichtern

Obwohl wir seit einiger Zeit auch einen Tagesgeld-Vergleich haben, gehen wir davon aus, dass dir hauptsächlich der ETF-Handel wichtig ist. In einem Markt, in dem nur jeder Sechste in Aktienmärkte investiere, wollen die Berliner den Zugang zu Aktien und ETFs mit einfachen und intuitiven Tools für jeden verständlich und zugänglich machen.

Mit der neuen Depotfunktion können N26-Kunden Aktien von Hunderten der beliebtesten europäischen und US-amerikanischen Unternehmen kaufen sowie verkaufen und zusätzlich in die weltweit spannendsten ETFs investieren. Berechtigte Kunden können mit einem Privat- oder Geschäftskonto in einem ersten Schritt bereits ab einem Euro in mehr als 200 Aktien und mehr als 100 ETFs investieren. Das Angebot der verfügbaren Vermögenswerte werde in den kommenden Monaten schrittweise auf über tausend Aktien und ETFs erweitert. Somit schließt man auch in dieser Hinsicht zu den großen Neobrokern auf. “Mit diesem neuen Angebot erweitern wir unser Produktportfolio mit einem Schlag und werden zu einem der attraktivsten Depotanbieter in Deutschland”, sagt Valentin Stalf, Gründer und Geschäftsführer von N26.

90 Cent für jede Transaktion

Mit der einfachen Preisstruktur von 90 Cent pro Trade können Kunden zu einem wettbewerbsfähigen Preis auf dem Markt investieren. Die beiden führenden Neobroker Scalable Capital und Trade Republic liegen sogar geringfügig darüber. Außerdem fallen keine weiteren Kosten, wie zusätzliche Provisionen oder Depotgebühren an. Kunden mit N26 You und N26 Metal Mitgliedschaften können im Rahmen ihres Abonnements zusätzlich von kostenlosen Transaktionen profitieren: N26 You Kunden erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft fünf kostenlose Transaktionen pro Monat, während N26 Metal Kunden 15 kostenlose Transaktionen pro Monat erhalten.