Clever Cash managen: So machst du mehr aus deinem Geld

Die Zeiten, in denen Tagesgeld die ultimative Anlaufstelle für kurzfristige Geldanlagen waren, scheinen vorbei zu sein. So betreibst du Cash-Management.

Für eine Weile schien Tagesgeld wieder attraktiv zu sein. Die Zinsen waren relativ hoch, doch das galt und gilt auch für die Inflation, wenn auch mittlerweile etwas abgeschwächt. Die aktuellste Erhebung des Statistischen Bundesamts weist für Dezember 2024 eine Inflationsrate in Höhe von 2,6 Prozent aus. Da Bedarf es schon eines Tagesgeld-Top-Anbieters, um überhaupt unterm Strich Plus zu machen. Die Inflation nagt damit an den Ersparnissen und die Renditen sind oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Tendenz ist auch in diesem Jahr weiter rückläufig, da Experten mit weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) rechnen. Doch keine Sorge: Es gibt clevere Alternativen, die dir helfen können, dein Cash besser zu managen. In diesem Artikel schauen wir uns an, ob sich Tagesgeld überhaupt noch lohnt, wie du mit unserem Tagesgeldvergleich das Beste aus deinem Geld herausholst und ob Geldmarkt-ETFs für dich infrage kommen.