Comeback europäischer Dividenden-Stars: Wie Trump unfreiwillig den Turbo zündet

Neue Ära für Dividenden-Strategien?

„Anstatt blind auf die höchsten Ausschüttungsrenditen zu setzen, sollte zwischen zwei Segmenten unterschieden werden: dynamische Dividendenwachstumstitel und etablierte, stabile Dividendenzahler. Das erste Segment umfasst Titel mit noch geringen Dividendenrenditen, die aber sehr dynamisch gesteigert werden können“, erklärt Kraft. Solche Unternehmen befänden sich oft in der Wachstumsphase und reinvestieren einen Großteil ihrer Gewinne, können mittelfristig aber attraktive Dividendensteigerungen bieten. Der zweite Teilbereich seien Aktien mit bereits attraktiven Dividendenrenditen. Diese Unternehmen seien seit vielen Jahren mit stabilen Geschäftsmodellen etabliert und würden ihre Dividendenzahlungen auch in Schwächephasen nicht aussetzen.

Tipp: Schau dir gleich die beliebtesten globalen Dividenden-ETFs an.

Einen entscheidenden Faktor bei der Wahl liefert nach Ansicht Krafts die Cashflow-Analyse: Dividenden sollten demnach aus operativen Cashflows stammen und nicht aus der Substanz. „Unternehmen mit optisch sehr hohen Dividendenrenditen von zehn Prozent oder mehr haben meist fundamentale Probleme. Der Markt antizipiert hier bereits Dividendenkürzungen oder -ausfälle. In der Regel haben diese Firmen längst jeden Spielraum in der Bilanz ausgenutzt – ein starkes Warnsignal“, hält der Experte fest.

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 5/2025 zeigen wir dir, dass Dividenden das ganze Jahr über ein Thema sind. Hier geht es zum Shop.

Auch Aktienrückkäufe als alternative Ausschüttungsform seien von Investoren zu berücksichtigen. „Letztendlich ist es dasselbe, ob eine Firma eine zu versteuernde Dividende zahlt oder die Zahl der Aktien reduziert und damit zu steuerlich günstigeren Bedingungen Mehrwert schafft. Gerade im Wachstumsbereich bieten Rückkäufe größere Flexibilität, da Unternehmen bei großen Investitionsprojekten Dividendenzahlungen nicht unterbrechen oder kürzen müssten“, meint Kraft.

Tipp: Neben ETFs zur Aktienrückkäufen gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Nachfolgend zeigen wir dir einen entsprechenden ETF, der genau auf solche Aktienrückkäufe setzt: