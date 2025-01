Ein gutes neues (Börsen-) Jahr 2025: Stelle jetzt dein Depot auf

Dax kann weiter Gas geben

Die negativen Meldungen zur deutschen Wirtschaft reißen nicht ab, dennoch erklimmt der Dax ein Rekordhoch nach dem anderen. Übrigens: Auf dieses Paradoxen gehen wir in der Extra-Magazin-Ausgabe 1 (Dezember 2024/Januar 2025) näher ein, ebenso wie das weiter unten angedeutet BIP-Portfolio als Idee für deine Anlage 2025.

Der Dax hat am 3. Dezember 2024 erstmals die Marke von 20.000 geknackt. „Das Knacken dieser Marke spiegelt eine robuste Marktstimmung wider, auch wenn die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unsicher sind“, sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef beim Online-Broker XTB. Doch wie kommt es zur Rekordjagd? „Nicht die aktuelle Lage in Deutschland und Europa befeuert den Durchbruch der 20.000-Marke, sondern die Sogwirkung der globalen Konjunktur durch die Entwicklung in Amerika“, sagt Sabrina Reeh, Fondsmanagerin für deutsche Aktien bei DWS.

Das Bild ist zwiegespalten: ZEW-Umfrage, IFO-Index und die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt fielen in den vergangenen Monaten oder im Prinzip Jahren nicht rosig aus. Auch die Einführzölle in den USA drücken auf die Stimmung. „Auf der anderen Seite sorgten die vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland für etwas mehr Zuversicht im Markt da die Hoffnung auf Strukturreformen und höhere Ausgaben als Chance gesehen wurden“, so Reeh. Die Expertin erwartet daher Aufwärtspotential für den Dax und sieht 2025 auch für Nebenwerte Potenzial. „Einige Unternehmen haben an den Kursbewegungen nicht partizipiert und nach wie ist der Dax vor im globalen Vergleich niedrig bewertet“, stellt Reeh fest.

Nutze 2025 die globalen Aktienmärkte für dich

Dax-Aussichten und -Prognosen sind immer spannend. Dennoch solltest du nicht zu sehr auf den deutschen Leitindex schielen. Denn gerade das zählt zu den großen Anlegerfehler, also die übermäßige Konzentration auf den heimischen Markt (Home Bias). Mit globaler Streuung kannst du nämlich dein Chance-Risiko-Verhältnis optimieren. Und: Die Aussichten für den globalen Aktienmarkt, getragen von den USA, sind gut.

So stellst du dein Depot 2025 auf

Der Schlüssel ist auch dieses Jahr: Breit gestreut, nie bereut. Im Grunde genügt ein Welt-ETF auf Aktien und einer auf Anleihen. Das Mischverhältnis ermittelst du über unseren Risikorechner. Wenn du es etwas feiner wünscht bietet sich bei Aktien eine Aufteilung in Industrie- und Schwellenländer an. Auch Nebenwerte sind angesichts sinkender Zinsen wieder spannend. Dann kannst du auch die Gewichtungen selbst festlegen und dich so etwa eher an der realen Wirtschaftsleistung orientieren.

Tipp: Schau dir gleich unsere ETF-Empfehlungen für die Regionen an.

Ein BIP-Weltportfolio für 2025

„Der US-Aktienmarkt verfügt inzwischen über ein Gewicht im MSCI World von rund 72 Prozent. Eine Übergewichtung des US-Marktes bedeutet demzufolge ein noch größeres US-Klumpenrisiko im Portfolio“, sagt Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland. Daher könnte es sich lohnen, ein Weltportfolio nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), also der realen Wirtschaftsleistung aufzustellen. So senkst du trotz toller Aussichten für den US-Aktienmarkt die Abhängigkeit von den USA. Gerade die sieben großen Tech-Konzerne (Glorreiche Sieben) haben den US-Aktienmarkt jahrelang angetrieben und somit im Vorjahr fast zur Hälfte an der Wertentwicklung des S&P 500 beigetragen. Doch nach Ansicht vieler Experten soll das Wachstum in Amerika im Laufe dieses Jahres breiter werden. So sieht Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka Bank, den Gewinnbeitrag der Glorreichen Sieben innerhalb des S&P 500 zum Jahresende bei „nur“ noch einem Fünftel.

Tipp: Hier zeigen wir dir einen Vorschlag für ein ETF-Weltportfolio nach BIP-Gewichtung.

Nutze den Finanzmanager

Ob klassisch nach Marktkapitalisierung oder nach realer Wirtschaftsleistung (BIP): Richte dir auf jeden Fall ein ETF-Weltportfolio ein. Da du dir für 2025 vielleicht vorgenommen hast, deine Finanzen besser im Griff zu haben, solltest du unbedingt den Finanzmanager ausprobieren. Damit erhältst du einen umfassenden Überblick über dein Depot. Und wenn wir schon beim Depot sind: Schau auch gleich, ob sich ein Depotwechsel für dich lohnt. Hier wirst du beim Depot-Vergleich fündig.