Setze deine finanziellen Vorsätze für das neue Jahr 2025 um

Vorsätze für 2025 nicht auf die lange Bank schieben

Wir kennen das alle: Der Vorsatz, sich endlich um die Finanzen zu kümmern, scheitert oft an einer Mischung aus Zeitmangel und Überforderung. Doch es ist weit leichter, als viele denken. Dann das Anlegen eines ETF-Sparplans ist so einfach wie nie. In wenigen Minuten kannst du ein Depot eröffnen, einen Sparplan einrichten und schon ab wenigen Euro im Monat langfristig Vermögen aufbauen.

Ein ETF-Sparplan ist nicht nur unkompliziert, sondern auch hocheffizient. Du brauchst keine tiefen Börsenkenntnisse oder stundenlange Analysen. Die breite Streuung der ETFs reduziert dein Risiko, und dank der niedrigen Gebühren bleibt mehr von deiner Rendite übrig.

Tipp: Schau dir gleich unsere ETF-Empfehlungsliste für den globalen Aktienmarkt an.

Der Zinseszins liebt frühe Starter

Ein weiterer Grund, den Start an der Börse nicht weiter nachhinten zu schieben, ist der Zinseszinses. „Gerade wenn das Rentenalter bei jungen Menschen noch in weiter Ferne liegt, macht ein früher Beginn des Sparens durch den Zinseszinseffekt viel aus“, sagt Ferat Öztürk, Leiter des digitalen Vertriebs der EMEA-Region bei DWS Xtrackers. Stell dir vor, du legst 50 Euro im Monat in einen breit gestreuten ETF wie den MSCI World an. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von sechs Prozent könntest du nach 20 Jahren bereits über 24.000 Euro haben – und das bei einer Einlage von nur 12.000 Euro.

Tipp: Schau dir gleich unseren ETF-Sparplan-Vergleich an.

Wenn du hingegen weitere Jahre wartest, verlierst du wertvolle Zeit. Zumal es 2024 bereits rund lief und die Vorzeichen für 2025 die grundsätzlich gut sind. „Ich erwarte, dass es weiter aufwärts gehen wird“, sagt Vincenzo Vedda, Chief Investment Officer bei DWS. Gerade der für globale ETFs prägende US-amerikanische Aktienmarkt steht gut da. „Wir erwarten zu Beginn des neuen Jahres eine Outperformance der USA“, so Kevin Thozet, Mitglied des Investment Committee bei Carmignac. Dennoch können an der Börse immer auch die Kurse purzeln. Ohne Risiko, keine Chance. Mit einem weltweiten ETF-Sparplan senkst du das Risiko aus zwei Gründen: Durch die globale Streuung optimierst du dein Chance-Risiko-Verhältnis. Zum anderen vermeidest du bei Sparplänen durch die regelmäßigen Einzahlungen, dass du zum ungünstigen Zeitpunkt einsteigst. Starte also jetzt, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken.