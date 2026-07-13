Dax auf Allzeithoch: Sollten Anleger jetzt verkaufen und Gewinne mitnehmen?

Ein Blick auf die Börsengeschichte zeigt jedoch ein anderes Bild. Aktienmärkte erreichen regelmäßig neue Höchststände – schließlich wachsen Unternehmen langfristig, steigern ihre Gewinne und entwickeln neue Produkte und Geschäftsmodelle. Würden Anleger bei jedem Rekord verkaufen, würden sie einen erheblichen Teil der langfristigen Rendite verpassen. So zeigt der nachfolgende Chart zu einem Dax-ETF exemplarisch, dass auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Rekordstände erreicht wurden:

Viele Anleger empfinden ein Allzeithoch als Warnsignal. Dahinter steckt häufig die Sorge, dass nach einem starken Anstieg zwangsläufig eine Korrektur folgen müsse.

Dabei macht Deutschland an der weltweiten Börsenkapitalisierung nur einen vergleichsweise kleinen Anteil aus. In sehr breiten Welt-ETFs, wie dem unten präsentierten, macht Deutschland nicht einmal zwei Prozent aus. Wer ausschließlich oder überwiegend in den Dax investiert, setzt sein Vermögen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung eines einzelnen Landes abhängig.

Der Dax genießt in Deutschland große Aufmerksamkeit. Viele Anleger identifizieren sich mit den bekannten Unternehmen aus dem Leitindex und investieren bevorzugt in heimische Aktien . Dieses Verhalten wird als Home Bias bezeichnet – die Tendenz, den Heimatmarkt überzugewichten. Das ist ein häufig festzustellender Anlegerfehler.

Niemand kann zuverlässig vorhersagen, wann der nächste Rücksetzer kommt. Genauso wenig lässt sich bestimmen, wann der beste Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg ist. Genau deshalb scheitert Market Timing häufig – die Buy-and-Hold -Strategie ist dagegen Trumpf.

Ein weltweit diversifiziertes Portfolio – wie etwa beim im Chart dargestellten State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (WKN: A1JJTD) – verteilt das Risiko dagegen auf Tausende Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen. Entwickelt sich eine Region schwächer, können andere Märkte dies teilweise ausgleichen.

Buy and Hold statt hektischer Entscheidungen

Für langfristig orientierte Anleger hat sich dir bereits erwähnte Buy-and-Hold-Strategie bewährt. Das Prinzip ist einfach: Ein breit gestreutes Portfolio aufbauen und dieses über viele Jahre halten – unabhängig davon, ob die Börsen gerade Rekorde feiern oder zwischenzeitlich korrigieren.

Wer zusätzlich regelmäßig investiert, profitiert vom Cost-Average-Effekt. Dadurch werden bei niedrigeren Kursen automatisch mehr Anteile gekauft als in Hochphasen. Schau dir also gleich auch den ETF-Sparplan-Vergleich an.

Die Erfahrung zeigt: Nicht der perfekte Ein- oder Ausstiegszeitpunkt entscheidet über den Anlageerfolg, sondern die Zeit, die das Kapital investiert bleibt.

Jetzt das Portfolio überprüfen statt vorschnell verkaufen

Ein Rekordstand kann dennoch ein guter Anlass sein, das eigene Depot einmal genauer anzusehen.

Fragen, die du dir jetzt stellen solltest:

Ist mein Portfolio ausreichend weltweit diversifiziert?

Ist der Deutschland-Anteil möglicherweise zu hoch?

Entspricht die Aktienquote noch meinem Risikoprofil?

Haben sich einzelne Positionen stark entwickelt und sollten im Rahmen eines Rebalancings angepasst werden?

Der Fokus sollte also nicht auf dem Stand des Dax liegen, sondern auf der Qualität deiner Vermögensstruktur. Und jetzt zeigen wir dir, wie die Überprüfung der genannten Punkte ganz einfach möglich ist.

Mit dem extraETF Portfolio Tracker den Überblick behalten

Gerade in bewegten Marktphasen hilft ein objektiver Blick auf das eigene Depot. Der extraETF Portfolio Tracker unterstützt Anleger dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, statt aus dem Bauch heraus zu handeln.

Der extraETF Portfolio Tracker hilft dir schnell und einfach:

die tatsächliche Länder- und Branchenverteilung deines Portfolios zu analysieren,

zu erkennen, ob ein Home Bias besteht,

die Gewichtung einzelner ETFs und Aktien zu überwachen,

die Entwicklung der Gesamtperformance transparent zu verfolgen und

bei Bedarf gezielt ein Rebalancing vorzubereiten.

So lässt sich erkennen, ob dein Portfolio noch zur langfristigen Strategie passt – unabhängig davon, ob der Dax oder andere Aktienindizes gerade auf einem Rekordhoch notieren oder zwischenzeitlich korrigieren.

Bleib dabei

Ein neues Allzeithoch des Dax ist vor allem eines: ein Zeichen dafür, dass sich Aktien langfristig positiv entwickeln können. Für Anleger ist es dagegen selten ein Grund, hektisch zu verkaufen.

Wer weltweit diversifiziert investiert, einen möglichen Home Bias vermeidet und konsequent einer Buy-and-Hold-Strategie folgt, muss sich von neuen Rekordständen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Statt den Markt timen zu wollen, lohnt es sich deutlich mehr, regelmäßig das eigene Portfolio zu überprüfen – und genau dabei kann der extraETF Portfolio Tracker wertvolle Unterstützung leisten.