Aktienrückkäufe im Dax auf Rekordstand: Was das für ETF-Anleger bedeutet

Was sind Aktienrückkäufe überhaupt?

Aktienrückkäufe bedeuten, dass ein Unternehmen eigene Anteile am Markt erwirbt und oft einzieht. Dadurch sinkt die Zahl der verfügbaren Aktien. Der Effekt ist mechanisch, aber wirkungsvoll: Gewinne verteilen sich auf weniger Anteile, der Gewinn je Aktie steigt – und damit häufig auch der Kurs.

Rückkäufe und Dividenden: Zwei Wege, Kapital zurückzugeben

Für Anleger sind Aktienrückkäufe eng mit einem zweiten zentralen Thema verbunden: Dividenden. Beide Instrumente dienen dazu, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen – allerdings auf unterschiedliche Weise.

Dividenden sind direkte Ausschüttungen und sorgen für planbare Erträge. Rückkäufe hingegen wirken indirekt, indem sie den Wert der verbleibenden Aktien erhöhen. Während Dividenden sofort sichtbar auf dem Konto landen, entfalten Rückkäufe ihren Effekt über steigende Kennzahlen und oft auch über Kursgewinne.

Tipp: Abgesehen der jüngsten Entwicklungen bei Aktienrückkäufen liegen derzeit auch Dividenden im Dax im Trend. Erfahre mehr über die Dividendenstrategie.

Spannend ist, dass viele Unternehmen beide Strategien kombinieren. In Phasen niedriger Kurse gewinnen Rückkäufe jedoch an Bedeutung, weil sie aus Sicht des Managements oft als „günstiger“ gelten. Gleichzeitig steigt durch die geringere Aktienanzahl langfristig auch die Dividende pro Aktie, selbst wenn die Gesamtausschüttung konstant bleibt.

Warum das für Anleger attraktiv ist

Für Investoren entsteht dadurch ein doppelter Effekt. Einerseits profitieren sie weiterhin von Dividenden als laufendem Einkommen. Andererseits steigern Rückkäufe den inneren Wert ihrer Beteiligung, ohne dass zusätzlich investiert werden muss.

Gerade im aktuellen Marktumfeld nutzen Dax-Konzerne diese Strategie konsequent. SAP investiert rund zehn Milliarden Euro in eigene Aktien, Siemens und DHL jeweils etwa sechs Milliarden Euro. Eine Studie von Goldman Sachs zeigt zudem, dass Unternehmen mit konsequenten Rückkaufprogrammen den Markt langfristig um etwa drei Prozent pro Jahr schlagen können.

Tipp: Du möchtest auf Unternehmen setzen, die regelmäßig eigene Aktien zurückkaufen? Dann erfahre jetzt mehr über das Investieren in Buyback-ETFs.

Zwischen Kurspflege und Finanzstrategie

Trotz der Vorteile lohnt sich ein kritischer Blick. Denn Kapital, das in Rückkäufe fließt, steht nicht für Investitionen in Wachstum oder Innovation zur Verfügung. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten kann das die finanzielle Flexibilität einschränken.

Auch im Vergleich zur Dividende gibt es Unterschiede: Während Dividenden Verlässlichkeit signalisieren, sind Rückkäufe flexibler – und können schneller reduziert oder gestoppt werden. Zudem profitieren Manager häufig indirekt, da ihre Vergütung oft an den Aktienkurs gekoppelt ist.

Warum Transparenz für Anleger entscheidend ist

Gerade deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie stark Rückkäufe und Dividenden die eigene Rendite beeinflussen. Mit dem extraETF Portfolio Tracker können Anleger genau nachvollziehen, wie es sich auswirkt, wenn Anleger spezielle Produkte, wie Buyback-ETFs ihrem Depot hinzufügen. Hier zeigen wir dir noch einen ETF, der auf Aktienrückkäufe baut: