ESG vor dem Comeback? Warum Privatanleger jetzt genau hinschauen sollten

ESG galt als Verlierer der Zinswende. Doch 2026 könnte nachhaltiges Investieren zurückkommen – und Privatanleger stehen vor entscheidenden Weichenstellungen.

Der Stimmungsumschwung kam schnell. Steigende Zinsen, eine starke Performance fossiler Energieunternehmen und geopolitische Krisen setzten ESG-Strategien zu. In den USA wurde das Thema politisiert, in Europa belasteten Regulierung und Greenwashing-Vorwürfe das Vertrauen. „Nachhaltige Geldanlagen haben schwere Jahre hinter sich“, sagt Mathias Lebtig, Geschäftsführer der GFA FP Vermögensverwaltung GmbH in Freiburg. Für viele Anleger fühlt sich das wie ein Rückschlag an. Wer in nachhaltige ETFs investiert hat, musste sich zwischenzeitlich Geduld abverlangen.

ESG: Kein Scheitern, sondern Marktmechanik

Doch bedeutet die Schwächephase automatisch das Scheitern des Konzepts? Lebtig sieht das differenziert: „Die Underperformance vieler Nachhaltigkeitsfonds war weniger ein Scheitern der Idee als ein Resultat der Marktstruktur“, erklärt er. Vor allem wachstumsorientierte Technologieunternehmen, die in ESG-Portfolios häufig stark gewichtet sind, litten unter der Zinswende. Gleichzeitig profitierten Öl- und Gaswerte zeitweise massiv. Wer diese bewusst ausgeschlossen hatte, blieb zurück. Das war weniger eine ideologische Frage als eine Frage der Marktphase.

Vom Imagefaktor zum Risikofilter

Während kurzfristige Effekte belasteten, verschärfen sich die strukturellen Rahmenbedingungen weiter. EU-Klimaziele, Investitionen in Dekarbonisierung und strengere Transparenzanforderungen verändern Geschäftsmodelle tiefgreifend. „Für Investoren bedeutet das, dass Nachhaltigkeitskriterien sich vom bloßen Marketinglabel zum Risikofilter wandeln“, so Lebtig.

Für dich könnte genau hier die neue Chance liegen. Nachhaltigkeit wird weniger als Verkaufsargument verstanden, sondern zunehmend als Instrument zur Einschätzung langfristiger Risiken – etwa bei Regulierung, CO₂-Kosten oder Lieferketten.

Warum jetzt der Blick ins eigene Depot entscheidend ist

Ein mögliches ESG-Comeback dürfte nicht mehr als breiter Hype stattfinden, sondern selektiver und strategischer. Wer heute einen Nachhaltigkeits-ETF ergänzt oder bestehende Positionen aufstockt, verändert automatisch die Struktur seines Portfolios.