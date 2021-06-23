Erster ETF für dezentrale erneuerbare Energien und Gebührensenkung eines anderen ESG-ETFs

Anleger können nun den ersten ETF für dezentrale erneuerbare Energien handeln. Bei einem anderen nachhaltigen ETF purzeln die laufenden Kosten.

HANetf und iClima Earth haben mit dem iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF (WKN: A2QQVZ) den weltweit ersten ESG ETF seiner Art lanciert. Der ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die hinter dem Aufstieg der dezentralen erneuerbaren Energieerzeugung stehen, einschließlich Solarpanels und intelligente Stromzähler. Der DGEN-ETF wird den iClima Distributed Renewable Energy Index abbilden, der ein Engagement in 50 Unternehmen aus sieben Segmenten bietet, die direkt mit dem wachsenden Geschäftsmodell der dezentralen Energieerzeugung verbunden sind. Der Index ist in den vergangenen zwölf Monaten (Stand: 2. Juni 2021) um 144 Prozent und seit Auflegung um 322 Prozent gestiegen.

Stimmen zum erneuerbare Energien ETF

„Unser Ziel ist es, Investitionen in den Klimawandel neu zu definieren, indem wir den Fokus auf Unternehmen und Organisationen zur Emissionsreduzierung verlagern“, kommentiert Gabriela Herculano, CEO von iClima Earth und Gründerin des iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF den Launch des ETFs. „Dieser ETF rückt die relevanten Unternehmen ins Rampenlicht, die eine lokale, dezentrale und modulare Stromerzeugung und -speicherung aus erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. Flexible Technologien in der dezentralen erneuerbaren Energieerzeugung sammeln Energie aus vielen Quellen, senken die Umweltbelastung und erhöhen die Versorgungssicherheit.“