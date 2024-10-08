Diese Themen-ETFs haben 2024 alle übertroffen

Nur stur auf globale Indizes zu setzen, ist vielen Anlegern nicht feurig genug. Sehen wir uns also an, welche Themen-ETFs 2024 das Rennen machen.

Mit Themen-ETFs kannst du deine persönliche Note in dein Depot bringen. Geldanlage darf durchaus auch mit Leidenschaft und Präferenzen angegangen werden, zumindest in einem vernünftigen Rahmen. Dieser vernünftige Rahmen hört auf den Begriff „Core-Satellite-Strategie“. Hierbei geht es darum, dass du im Kern auf Welt-ETFs setzt und darum gezielt auf thematische Produkte baust, eben Satelliten, die um diesen Kern kreisen. Soweit schon einmal vorab zum vernünftigen Umgang mit Themen-ETFs.

Setze nicht nur auf Themen-ETFs

Weshalb du bei aller Begeisterung für Erneuerbare Energien, E-Mobilität, E-Sports oder andere spannende Bereiche vorsichtig sein solltest, verdeutlicht eine Erhebung der Universität Ohio State. Die Studie zeigt, dass Themen-ETFs im Durchschnitt 30 Prozent Rendite in den ersten fünf Jahren einbüßen. Das liegt vor allem daran, dass die Portfolios erst dann auf den Markt kommen, wenn der größte Hype bereits gelaufen ist. Häufig läuft es nämlich so ab: Ein Thema boomt, dann machen sich ETF-Emittenten daran, diesen Bereich Anlegern zugänglich zu machen, schließlich lassen sich in der Rückschau tolle Zahlen und Grafiken für die Werbeprospekte produzieren. Doch was passiert, wenn die Party schon lange am Laufen ist? Richtig, wer zu spät kommt, bekommt wenig von der guten Stimmung mit, sondern darf die Scherben zusammenkehren. Dennoch gibt es Themen, die sehr gut laufen. Nachfolgend zeigen wir dir, welche Bereiche im bisherigen Jahresverlauf besonders geht funktioniert haben.

Platz 1: Krypto-ETPs (Bitcoin)

Wenn du den Bitcoin oder andere führende Kryptowährungen verfolgst, weißt du, wie viele Chancen, aber auch Risiken in einem solchen Investment stecken. Womöglich werden sich die Schwankungen mit weiterer Verbreitung reduzieren. Die Zulassung des Bitcoin-ETFs in den USA könnte hierbei einen Beitrag leisten. Auch die mögliche Wahl von Donald Trump, dem selbsternannten Bitcoin-Präsidenten, könnte Kryptowährungen Rückenwind geben. „Trump scheint zumindest aus Sicht der Performance-Sensitivität des Kryptomarktes der favorisierte Kandidat zu sein. Unsere Analysen zeigen, dass die Performance der Top 10 Kryptoassets darunter auch Ethereum positiv mit den Wettwahrscheinlichkeiten für Trump korreliert sind. Sprich eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit für Trump war bislang mit einer positiven Performance bei Kryptoassets assoziiert“, sagt André Dragosch, Leiter der Research-Abteilung bei Bitwise, dessen Arbeitgeber jüngst im Fokus stand: Denn zuletzt unterstrich die Übernahme der ETC Group durch den Krypto-Asset-Manager Bitwise, dass der (europäische) Markt interessant ist und sich Akteure in Stellung bringen. Auf Jahressicht steht Bitcoin-ETPs bei einem Plus von weit mehr als 120 Prozent.