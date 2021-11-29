Der große ETF-Broker-Vergleich: Aktien, ETFs und Depots für 0 Euro!

Preisgünstig, toller Service, riesiges Angebot: So sieht der ideale Broker aus! Welcher Anbieter kann das erfüllen? Wir haben die Angebote für dich getestet.

Zahlst du immer noch Depotgebühren? Oder ärgerst du dich manchmal über teure Provisionen bei Wertpapiergeschäften? Das muss nicht sein. Für unsere aktuelle Ausgabe des Extra-Magazins haben wir alle relevanten Broker in Deutschland ausführlich für dich getestet.

Welche Broker bieten die besten Konditionen für Wertpapierdepots? Wo kannst du den besten Service und das größte Angebot an ETF- und Aktiensparplänen erwarten? Und bei welchen Anbietern zahlst du nur sehr geringe Provisionen für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren?

Um dir diese Fragen zu beantworten, haben wir keine Mühen gescheut und alle relevanten Broker in Deutschland untersucht. In unserem groß angelegten Broker-Test haben wir alle Punkte berücksichtigt, die für dich als Anleger relevant und wichtig sind. Nach dem Genuss unserer aktuellen Titelgeschichte weißt du, wer der beste Broker für deine persönlichen Bedürfnisse ist.

Mit einem Broker-Wechsel sparst du viel Geld

Der Wechsel zu einem besseren und günstigeren Anbieter lohnt sich definitiv. Dazu ein Beispiel: Eine Berliner Privatbank nimmt für ihr Depot eine jährliche Gebühr von 1,25 Prozent auf das Depotvermögen. Wer 50.000 Euro im Depot hat, wird über zehn Jahre mehr als 6.000 Euro los. Das geht deutlich preisgünstiger – und besser.

Um deinen Bedürfnissen gerecht zu werden, haben wir den Test auch dieses Mal zweigeteilt. Zum einen haben wir die Filial- und Direktbanken auf Herz und Nieren geprüft, zum anderen die Online-Broker, zu denen auch die sogenannten Neo-Broker gehören. Vereinfacht gesagt: alte gegen neue Welt.

Broker-Test ist zweigeteilt

Die Zweiteilung ist nur folgerichtig. Denn die Angebote, Preise und der Service von klassischen Brokern und Online-Brokern können sich erheblich unterscheiden. Deswegen sind sie nicht 1:1 miteinander vergleichbar. Zu den „alten Hasen“ zählen wir die Online-Depots von Filialbanken sowie die Direktbanken. Diese Angebote eignen sich für Kunden, die preisbewusst sind und dennoch ein gewisses Maß an Service wünschen. Kunden können hier auch klassische Bankleistungen wie Girokonten in Anspruch nehmen.

Auf der anderen Seite tut sich gerade eine ganz neue Welt auf. Ganz neue, auf Wertpapiergeschäfte spezialisierte Online-Anbieter schicken sich an, netzaffine Kunden für sich zu begeistern. Wem ein rein digitaler Broker ohne zusätzliches Produktangebot genügt, kann dort sehr günstig oder gar vollkommen provisionsfrei Wertpapiere handeln.

So haben wir die Broker für dich getestet

So wie es für dich als Anlegerin oder Anleger vorteilhaft ist, sich bei der Wahl deines Brokers auf das Wesentliche zu konzentrieren, haben wir dies auch in unserem Test getan. Wir haben drei Kategorien untersucht und intensiv beleuchtet: die Kosten, das Angebot und den Service. Auf diese Weise haben wir 20 Anbieter zum Stichtag 09.11.2021 getestet.