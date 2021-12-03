Der erfolgreichste Aktien-ETF des Jahres ist eine echte Überraschung

In drei Wochen ist Weihnachten und in einem Monat befinden wir uns schon im Jahr 2022. Zeit also, sich den erfolgreichsten Aktien-ETF des Jahres einmal anzuschauen. So viel sei schon mal gesagt: Damit habe ich nicht gerechnet!

Der erfolgreichste Aktien-ETF des Jahres hat im Laufe von 2021 einen Wertzuwachs von 74 Prozent gemacht und somit die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Der iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD(WKN: A1JKQL) bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index ab. Er bietet Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu Aktien der größten Börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Öl und Gas weltweit involviert sind.

Unerwarteter Überflieger

Der iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF hatte ein gutes Jahr. Im Vorjahr 2020 hatte er 38,47 Prozent an Wert verloren, seit Auflage insgesamt ein Minus von 17,99 Prozent gemacht. Dieses Jahr hat sich das Blatt nun schlagartig gewendet. Kein anderer Aktien-ETF hat so eine hohe Wertsteigerung zu verzeichnen, auf Platz zwei folgt mit knapp zehn Prozent weniger der Xtrackers LPXX Private Equity Swap UCITS ETF (WKN: DBX1AN)

Woran liegt das? Ausgerechnet Öl und Gas sind heiß begehrt? Vor allem in Hinsicht auf die Energiewende hätten Anleger diesen ETF wohl eher nicht ganz oben auf der Wunschliste gehabt, sollte man denken.