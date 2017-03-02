db X-trackers bietet kostengünstige Core-Renten-ETFs an

Die Deutsche Asset Management (Deutsche AM) hat eine Palette an db X-trackers Core-Renten-ETFs eingeführt, die sich durch direkte, physische Indexreplikation und niedrige jährliche Pauschalgebühren auszeichnen.

„Die Core-Renten-ETFs ermöglichen ein Engagement in Euro- und US-Staatsanleihen, in die Unternehmensanleihemärkte der Eurozone und der USA, sowie in den auf Euro lautenden Hochzins-Unternehmensanleihemarkt. Die ETFs, die ein Engagement in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihemärkte und US-Staatsanleihemärkte ermöglichen, sind auch in einer Anteilklasse mit reduziertem Währungsrisiko für Euro-Anleger verfügbar.

Mit der Vorstellung der Palette an Core-Renten-ETFs wurden zugleich die jährlichen Pauschalgebühren des db X-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (WKN: DBX0EY) und des db X-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (WKN: A14XH5) von 0,2 Prozent p.a. auf 0,16 Prozent p.a. gesenkt.

„Wir bieten bereits db X-trackers Core-ETFs auf wichtige Aktien-Benchmarks an. Jetzt können Anleger einen Schwerpunkt auf besonders kosteneffiziente Produkte auch bei festverzinslichen Anlagen setzen“, sagt Simon Klein, Leiter Vertrieb Passive Investments EMEA und APAC bei der Deutschen AM.

Die db X-trackers Aktien-Core ETFs wurden 2014 eingeführt und ermöglichen ein Engagement in wichtige Aktien-Benchmarks mit einer jährlichen Pauschalgebühr schon ab 0,07 Prozent. Alle db X-trackers Core-ETFs verfolgen eine direkte, physische Indexreplikation. „Durch die Ergänzung der db X-trackers Core-Palette durch physisch replizierende Renten-ETFs können Anleger effiziente, langfristig ausgelegte Kernprodukte in ihren Portfolios aufnehmen“, fügt Klein hinzu.

Hier die Details zu den Core-Renten-ETFs:

db X-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

Gesamtkostenquote: 0,15%

ISIN: LU0290355717

WKN: DBX0AC

Fondsvolumen:1533 Mio. Euro

db X-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtkostenquote: 0,16%

ISIN: LU0478205379

WKN: DBX0EY

Fondsvolumen: 205 Mio. Euro

db X-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtkostenquote: 0,35%

ISIN: LU1109942653

WKN: DBX0PR

Fondsvolumen: 302 Mio. Euro

db X-trackers II iBoxx USD Treasuries UCITS ETF

Gesamtkostenquote: 0,15% (in EUR gehedgt: 0,20 Prozent)

ISIN: LU0429459356

WKN: DBX0CQ

Fondsvolumen: 152 Mio. US-Dollar

db X-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF

Gesamtkostenquote: 0,16% (in EUR gehedgt: 0,21 Prozent)

ISIN: IE00BZ036H21

WKN: A14XH5

Fondsvolumen: 546 Mio. US-Dollar

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