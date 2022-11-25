Christian Hecker (Trade Republic): „Wir sind der größte Anbieter für ETF-Sparpläne“

Ein anderer Aspekt sind die themenbezogenen Geldanlagen. Können Sie uns bitte erklären, was es damit auf sich hat?

Eine der größten Eintrittsbarrieren mit der Vermögensanlage zu starten ist die Suche nach dem richtigen Investment. Vielen Neuanlegern fehlt hier der Bezug zum realen Leben. Im Sommer haben wir daher die “Top Themen” gestartet: Kunden können damit auf der Suche nach neuen Investments bestimmten Themen und Megatrends folgen, die einzelne Aktien oder ETFs zu dem Thema zeigen. Diese umfassen beispielsweise Klimawandel, Metaverse oder Big Tech, Female Leadership, aber auch die Top 20 Sparpläne. Die Top Themen machen das Anlegen erlebbar und verbinden Anlagestrategien mit Trends aus dem Alltag, und sie verschaffen mehr Orientierung innerhalb des bestehenden Angebots. Seit ein paar Wochen kann man nun auch in einige dieser Listen direkt investieren, bspw. Metaverse oder Nachhaltigkeit und Klimawandel. Damit sind wir einem großen Kundenwunsch nachgekommen.

Schon seit etwas längerer Zeit bieten Sie auch die Möglichkeit, Aktien in Form von Bruchstücken zu kaufen und zu verkaufen. Was ist unter Bruchstücken zu verstehen und weshalb ist das für Privatanleger interessant?

Teure Aktien, beispielsweise Booking.com oder Adyen, sind einer der Hauptgründe, die die Menschen vom Investieren abhalten – sie denken, dass sie große Summen investieren müssen, um dabei zu sein und erfolgreich anzulegen. Diese Eintrittsbarriere möchten wir senken. Mit dem Handel von Aktienbruchteilen machen wir das Investieren noch zugänglicher für jeden: Unsere Kunden können nun jede Aktie und jeden ETF zu jedem beliebigen Euro-Betrag kaufen, unabhängig vom Aktienkurs.

Christian Hecker, Geschäftsführer von Trade Republic

Beim vollständigen Aktien- oder ETF-Handel entspricht die Mindestanlage immer dem Preis eines kompletten Anteils, was bedeutet, dass viele Anleger gezwungen sind, alles auf eine Karte zu setzen, was am Ende zu einem höheren Risiko für ihr Portfolio führt. Unsere Kunden können nun jede Aktie entsprechend ihres Budgets erwerben und ihr Portfolio so weiter diversifizieren.

Kunden erhalten übrigens keine derivativen Rechte oder ähnliches, sondern echte Aktienbruchteile. Wir kombinieren so den Vorteil von Aktienbruchteilen mit der Qualität und Zuverlässigkeit von börslichen Aktien. Kunden besitzen nach wie vor die zugrunde liegende Aktie mit allen Vorteilen.

Sie bieten für einen Neobroker auch eine große Palette in Sachen Kryptowährungen. Werden wir hier in den kommenden Monaten eine weitere Aufstockung sehen können?

Bei Trade Republic sind ETF- und Aktiensparpläne das Kernprodukt. Nur etwa jeder fünfte Kunde ist oder war in Crypto investiert. Aktuell bieten wir bereits 52 verschiedene Cryptowährungen zum Handel an – das ist ein gutes Angebot, wir listen die wesentlichen Coins und fühlen uns damit wohl. Aber wir bauen das Angebot auch sukzessive aus.

Halten Sie eine Konsolidierung am Krypto-Markt für wahrscheinlich?

Die aktuelle Marktlage kann dazu führen, das gilt aber nicht nur für den Krypto-Markt. In der Regel ist dieser Prozess aber gut für den Endkunden.

Und zum Schluss noch eine allgemeinere Frage: Was wird generell der Fokus von Trade Republic im Jahr 2023 sein?

Trade Republic wird auch künftig den Fokus auf weiteres Wachstum legen. Wir möchten noch mehr Menschen erreichen und ihnen mit unserem Produkt zeigen, wie einfach die Vermögensanlage am Kapitalmarkt ist. Dazu planen wir weitere Produktneuerungen und eine intensivere Ansprache unserer Kunden in den neuen europäischen Märkten. Unser Ziel ist es, allen Europäern zu ermöglichen, Vermögen aufzubauen.