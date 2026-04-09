Chinas Tech-Boom: Reicht ein ETF – oder braucht es China extra?

China wächst zur Tech-Macht – doch reicht ein Emerging-Markets-ETF? Warum Anleger ihr China-Gewicht jetzt hinterfragen sollten.

Nach Jahren der Schwäche rückt China wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte. Auslöser war unter anderem ein umfassendes Konjunkturpaket Ende 2024, das gezielt auch den Aktienmarkt stützte. 2025 folgte eine deutliche Erholung der Kurse – begleitet von steigenden Kapitalzuflüssen. „Nach dreijähriger Baissephase wächst unter internationalen Anlegern wieder das Interesse an China“, sagt Yanxiu Gu, Portfoliomanagerin des ODDO BHF Equity Stars, die veränderte Stimmung. Treiber seien „eine verbesserte Liquidität und eine positivere Sicht auf chinesische Vermögenswerte“.

Für dich stellt sich damit eine zentrale Frage: Bin ich ausreichend an dieser Entwicklung beteiligt?

China wächst – im Portfolio oft unterrepräsentiert

China zählt längst zu den dominierenden Volkswirtschaften der Welt. Kaufkraftbereinigt liegt das Land bereits vorne, und langfristig könnte es rund 20 bis 25 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen. Im Portfolio vieler ETF-Anleger spiegelt sich diese Bedeutung jedoch nur eingeschränkt wider. In einem klassischen 70:30-Portfolio aus Industrie- und Schwellenländer-ETF liegt der China-Anteil meist nur bei etwa sieben bis neun Prozent. Zwar stellt China rund 25 bis 30 Prozent in Schwellenländer-Indizes, doch durch den hohen Anteil entwickelter Märkte relativiert sich das Gewicht deutlich. Damit entsteht eine klare Diskrepanz zwischen wirtschaftlicher Realität und tatsächlicher Portfolio-Allokation.

Technologieführerschaft als struktureller Treiber

Diese Lücke könnte künftig noch relevanter werden. Denn China entwickelt sich rasant zur Innovationsnation. „China treibt Innovationen voran – mit hohem Tempo und zu einem Bruchteil der Kosten der US-Technologieriesen“, so Gu.

Der technologische Fortschritt zeigt sich in vielen Bereichen, von Künstlicher Intelligenz bis hin zur Biotechnologie. Besonders dynamisch ist der Pharmasektor: „In der ersten Hälfte 2025 wurde etwa ein Drittel der weltweiten Arzneiinnovationen von Unternehmen in China lizenziert“, erklärt die Portfoliomanagerin.

Für Anleger bedeutet das: China ist nicht nur wirtschaftlich bedeutend, sondern zunehmend auch technologisch prägend.

Reicht ein Emerging-Markets-ETF?

Viele Anleger sind bereits über einen Schwellenländer-ETF in China investiert. Dieser Ansatz bietet eine breite Diversifikation und reduziert Klumpenrisiken, zumal Experten jetzt auf Schwellenländeraktien setzen. Der zentrale Markt dabei ist der chinesische. Gleichzeitig sieht Yanxiu Gu weiteres Potenzial: „Wir sehen weiterhin signifikantes Potenzial für Kapitalzuflüsse.“ Zudem sei die Regierung entschlossen, „die Finanzmärkte zu stärken“ und das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen.