Blackrock: iShares betritt den Markt für aktive ETFs

Aktive ETFs sind im Kommen. Das zeigt spätestens jetzt der Einstieg des ETF-Riesen iShares. Das sind die neuen Produkte aus dem Haus Blackrock.

Du kennst ETFs als passives Anlagevehikel? Das ist in den meisten Fällen richtig, doch es ist nicht die Definition dieser Produktgattung. ETFs können sehr wohl auch aktiv verwaltet sein. Die Idee hinter solchen Produkten: Die Vorteile aktivem Managements mit den Vorteilen des ETF-Mantels zu verknüpfen. Ein großer Vorreiter in diesem Bereich ist J.P. Morgan. Doch jüngst betrat auch der größte Vermögensverwalter der Welt die Bühne. So gibt es nun auch zwei aktive ETFs von der Blackrock-Marke iShares.

Aktive ETFs: Die neuen iShares-Produkte

Mit dem iShares World Equity High Income UCITS ETF (WKN: A40121) und dem iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (WKN: A4011Z) können Anleger auf aktive Strategien im ETF-Mantel setzen. Die ETFs zielen darauf ab, hohe laufende Erträge (Einkommen) und Kapitalzuwächse zu generieren bei gleichzeitig geringerem Risiko (Volatilität) als ihre zugrunde liegenden Referenzindizes. Beide ETFs ziehen laufenden Kosten in Höhe von 0,35 Prozent nach sich und schütten die anfallenden Erträge aus.

Die beiden „High Income“-Strategien versuchen, hohe laufende Erträge durch das Management eines breit gestreuten Korbs von dividendenstarken Aktien und durch den Verkauf von Index Call-Optionen zu erzielen. Die Blackrock-Dividendenrotationsstrategie wird mit der firmeneigenen Investmentexpertise, Big Data und maschinellem Lernen kombiniert. Diese aktiv verwalteten Portfolios gleichen stilistische und sektorale Verzerrungen aus und bieten so diversifizierte Einkommens- und Wachstumsquellen.