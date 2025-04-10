André Dragosch (Bitwise): Gold und Bitcoin als sichere Häfen

Gleichzeitig schützt Bitcoin besser gegen Abwärtsrisiken am Anleihemarkt, speziell in Bezug US-Treasuries. Bitcoin entwickelte sich historisch an Tagen, an denen die Staatsanleihen negativ performt haben, häufig besser als Gold.

Wir denken, dass viele institutionelle Investoren gerade erst anfangen, sich mit diesen positiven Eigenschaften von Bitcoin auseinanderzusetzen. Dieses Performance-Verhalten könnte beispielsweise auch erklären, warum sich Zentralbanken, die traditionell viele US-Treasuries halten, zunehmend Bitcoin als alternative Anlageklasse anschauen. Hier zeigt sich auch wieder wie komplementär diese beiden sicheren Häfen im Portfolio-Kontext sein können.

Aktuell geht die Schere auseinander. Gold hat ein Allzeithoch erreicht, der Bitcoin schwächelt. Ist Bitcoin doch nicht der sichere Hafen in schwierigen Börsenphasen?

Gold preist vermutlich bereits eine Stagflation in den USA ein. So wird eine Phase mit negativem Wachstum bei relativ hohen Inflationsraten bezeichnet. Die Gründe sind vielfältig, jedoch sind die Stagflationssorgen wohl insbesondere auf die steigende Unsicherheit durch die neue US-Handelspolitik zurückzuführen.

Das zeigt sich am US Economic Policy Uncertainty Index, der auf den höchsten Stand seit Corona angestiegen ist. Bitcoin profitierte zuletzt immer dann, wenn der allgemeine Risikoappetit Anstieg und die globalen Wachstumserwartungen positiv waren. Dieses Stimmungsbild hat sich jedoch jüngst spürbar verdunkelt und der Preis der Kryptowährung hat darunter stark gelitten. Das wurde durch starke Abflüsse aus US Spot Bitcoin ETFs Ende Februar auch nochmal verstärkt.

An Tagen, an denen der S&P 500 gefallen ist, hat Gold im Allgemeinen besser als Absicherung funktioniert als Bitcoin. Umgekehrt stieg Bitcoin in den Erholungsphasen des Aktienindexes deutlich dynamischer. Kurzum: Gold lohnt sich in der Abwärtsbewegung, Bitcoin dann aber bei der anschließenden Erholung.

Wie hat sich der Bitcoin bisher in Krisenzeiten an der Börse verhalten?

Generell zeigt sich eine interessante Überschneidung mit US-Konjunkturzyklen zwischen Bärenphasen am Aktienmarkten als auch mit Halving-Zyklen bei Bitcoin. Ein Rückgang der Geschäftserwartungen und eine entsprechende Schwäche an den Aktienbörsen war in der Vergangenheit mit einer zyklischen Schwäche bei Bitcoin verbunden.