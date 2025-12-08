Steuern 2026

Im Jahr 2026 treten zahlreiche steuerliche Änderungen in Kraft, die direkten Einfluss auf dein Einkommen, deinen Arbeitsweg, deine Vorsorge, dein Ehrenamt, deine Rente und deine Kapitalanlagen, wie Steuern bei ETFs, haben können. Bundestag und Bundesrat haben in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung verschiedene Maßnahmen – vom Steueränderungsgesetz bis zu Entlastungspaketen – beschlossen, die spürbare Anpassungen mit sich bringen.

Viele Reformen bringen Entlastungen, manche führen jedoch auch zu höheren Abzügen. Ob Grundfreibetrag, Kindergeld, Entfernungspauschale, Umsatzsteuer, Vorsorgepauschale, Aktivrente, Zusatzbeiträge der Krankenversicherung oder Änderungen im Bereich Kryptowährungen: 2026 ändert sich vieles, das du kennen solltest.

In diesem Ratgeber beleuchten wir die wichtigsten steuerlichen Änderungen für 2026, ordnen sie ein und zeigen dir, welche Auswirkungen sie auf deinen Geldbeutel haben.