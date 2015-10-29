Xetra-Gold verzeichnet neuen Rekord bei Goldbestand

Der Goldbestand der Deutsche Börse Commodities zur Deckung der Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist am Mittwoch auf einen neuen Rekord von rund 60,3 Tonnen angewachsen.

Dies bedeutet allein seit Jahresbeginn einen Anstieg von über zehn Tonnen, so die Deutsche Börse. Für jeden Anteilschein Xetra-Gold wird genau ein Gramm Gold hinterlegt. Bei einem Preis von 33,93 Euro (Xetra-Kurs vom 29. Oktober) pro Anteil Xetra-Gold bzw. pro Gramm Gold ergibt sich ein aktueller Gegenwert des verwahrten Goldes von über zwei Milliarden Euro.

Von den derzeit 185 auf Xetra handelbaren Exchange Traded Commodities (ETCs) ist Xetra-Gold eigenen Angaben zufolge das mit Abstand umsatzstärkste Wertpapier. In den ersten neun Monaten des Jahres habe der Orderbuchumsatz auf Xetra bei über 1,1 Milliarden Euro gelegen.

Erst im September hatte der Bundesfinanzhof bekannt gegeben, dass Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungssteuer fallen. Somit sind der Erwerb und die Einlösung oder der Verkauf steuerlich wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkauf physischen Goldes zu beurteilen – also beispielsweise wie Gold-Barren oder -Münzen.