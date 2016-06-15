Xetra-Gold verwaltet über 80 Tonnen des Edelmetalls

Der Goldbestand der Deutsche Börse Commodities GmbH zur Deckung der Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist heute eigenen Angaben zufolge auf einen neuen Rekord von 80,18 Tonnen angestiegen. Das bedeute einen Zuwachs von mehr als 35 Prozent seit Jahresbeginn. Für jeden Anteilschein der Inhaberschuldverschreibung wird im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt genau ein Gramm Gold hinterlegt.

Xetra-Gold umsatzstärkstes Wertpapier

Von allen über den Börsenplatz Xetra gehandelten Exchange Traded Commodities (ETCs) ist Xetra-Gold das mit Abstand umsatzstärkste Wertpapier. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag der Orderbuchumsatz bei 1,06 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen beläuft sich dabei aktuell auf knapp drei Milliarden Euro.

Im September 2015 hatte der Bundesfinanzhof bekannt gegeben, dass Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungssteuer fallen. Somit sind der Erwerb und die Einlösung oder der Verkauf steuerlich wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkauf physischen Goldes zu beurteilen – also beispielsweise wie Gold-Barren oder -Münzen.

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