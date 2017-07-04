Xetra-Gold erzielt mit 167,55 Tonnen neuen Rekord beim Goldbestand

„Der Anstieg liegt vor allem an der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren. Obwohl der Goldpreis in Euro in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben hat, hat sich der Bestand positiv entwickelt“, sagte Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, der Emittentin von Xetra-Gold. „Mit über 167 Tonnen im Bestand ist Xetra-Gold das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa.“

Xetra-Gold: Umsatzstärkstes Wertpapier im Segment ETC

Von allen über den Börsenplatz Xetra gehandelten Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETC) ist Xetra-Gold das umsatzstärkste Wertpapier. Im ersten Halbjahr 2017 lag der Orderbuchumsatz im bei 1,78 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen beläuft sich aktuell auf rund 5,8 Milliarden Euro. Anleger haben dabei Anspruch auf die Auslieferung des verbrieften physischen Goldes. Seit Einführung des Rohstoff-ETCs im Jahr 2007 haben Anleger davon 949 Mal Gebrauch gemacht. Dabei wurden insgesamt 4,7 Tonnen Gold ausgeliefert.

Im September 2015 hatte der Bundesfinanzhof bekannt gegeben, dass Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungssteuer fallen. Somit sind der Erwerb und die Einlösung oder der Verkauf steuerlich wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkauf physischen Goldes zu beurteilen – also beispielsweise wie Gold-Barren oder Gold-Münzen.

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