Xbox und Playstation: Mit diesem ETF verdienen Sie mit im Milliardengeschäft E-Sport

Die neuen Super-Konsolen von Playstation und Xbox sind da. Videospiele und E-Sport sind längst ein Milliardengeschäft. So können Sie daran mitverdienen.

Für Freunde von Spielkonsolen ist der November ein wahrer Traummonat. Gleich zwei Spitzenmodelle kommen auf den Markt. Das Microsoft-Modell hört auf den Namen Xbox Series X. Bei Sony geht man mit der Playstation 5 ins Rennen. Diese ist allerdings in Deutschland erst ab dem 19. November 2020 erhältlich.

Natürlich werden die allermeisten Käufer rein aus Spaß spielen. Doch der ambitionierte Teil der Szene ist längst den Kinderschuhen entsprungen und professionalisiert sich zunehmend. Dabei ist vom E-Sport, als vom elektronischen Sport, die Rede.

Was ist E-Sport?

Was ist Sport und was ist Spiel? Über diese Frage scheiden sich schon seit Ewigkeiten die Geister. Spiele wie Schach sind global als Sport anerkannt, Computerspiele aber meistens nicht. Länder wie Frankreich, Brasilien und die USA erkennen E-Sport als Sportart an.

Der Deutsche Olympische Sportbund hingegen nicht. Offizielle Sportart hin oder her, E-Sport ist weltweit zu einem Millionengeschäft geworden. In Zeiten, wo Stadien und Hallen nur beschränkt besucht werden dürfen, könnte das E-Sportgeschäft punkten.