Weniger USA im Depot: So funktioniert ein MSCI-World-ex-USA-ETF

So lässt sich ein Ex-USA-ETF im Depot einsetzen

Ein Ex-USA-ETF ist weniger ein Ersatz für den MSCI World als ein Baustein, mit dem sich die Länderaufteilung selbst bestimmen lässt. In der Praxis gibt es drei typische Einsatzmöglichkeiten.

Zusammen mit einem US-ETF: Wer bereits gezielt in den US-Markt investiert, etwa über einen S&P-500- oder MSCI-USA-ETF, deckt mit einem Ex-USA-ETF den Rest der Industrieländer ab. Die Aufteilung zwischen beiden Bausteinen lässt sich frei wählen, und damit auch die US-Quote im Depot.

Als Ergänzung zum MSCI World: Auch mit einem bestehenden Welt-ETF lässt sich der US-Anteil senken. Je größer der Anteil des Ex-USA-ETFs im Verhältnis zum MSCI-World- oder einem anderen Welt-ETF ist, desto niedriger fällt das US-Gewicht im Gesamtdepot aus.

Als Teil eines Weltportfolios: Mit einer zusätzlichen Beimischung von Schwellenländern lassen sich über einen US-ETF, einen Ex-USA-ETF und einen Emerging-Markets-ETF die Gewichte aller drei Regionen frei festlegen.

Was zu bedenken ist

Wer die USA untergewichtet, trifft eine aktive Entscheidung gegen die Marktgewichtung. Ob sie sich auszahlt, ist offen: In der Vergangenheit gab es längere Phasen, in denen der US-Markt klar vorne lag, aber auch Zeiträume, in denen die übrigen Industrieländer besser abschnitten. Welche Region künftig die Nase vorn hat, lässt sich nicht vorhersagen. Dennoch lässt sich mit einem Ex-USA-ETF das US-Tech-Klumpenrisiko senken.

Hinzu kommt: Viele der weltweit führenden Unternehmen in Zukunftsfeldern wie künstlicher Intelligenz sitzen in den USA. Ein Ex-USA-Portfolio verzichtet auf diese Titel. Wer den US-Markt nur reduzieren und nicht ganz streichen will, kombiniert den Ex-USA-ETF deshalb in der Regel mit anderen Bausteinen, statt ihn allein zu nutzen.

Auch das Währungsrisiko verändert sich, es verschwindet aber nicht. Statt vor allem vom US-Dollar hängt die Entwicklung stärker von Yen, britischem Pfund, kanadischem Dollar und Schweizer Franken ab.

Der BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF im Überblick

BNP Paribas Asset Management hat am 14. April 2026 einen ETF auf den MSCI World ex USA aufgelegt. Seit Mai 2026 ist der BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF (WKN: A427P1) auf Xetra handelbar. Er bildet den Index in der Net-Total-Return-Variante physisch nach und legt die Erträge wieder an.

Die Gesamtkostenquote ist in den ersten zwölf Monaten auf 0,07 Prozent pro Jahr reduziert. Ab dem 14. April 2027 steigt sie auf 0,14 Prozent. Die Abweichung vom Index soll laut Anlageziel einen Tracking Error von einem Prozent nicht überschreiten. Der ETF ist mit einem Risikoindikator von drei eingestuft, wobei es insgesamt sieben Stufen gibt. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens fünf Jahre. Wichtig: Das Währungsrisiko ist im Risikoindikator nicht berücksichtigt.

Bei BNP Paribas Asset Management ergänzt der Fonds eine bestehende MSCI-World-Palette, zu der unter anderem ein klassischer MSCI-World-ETF, eine gleichgewichtete Variante und ESG-orientierte Strategien gehören. Damit bietet BNP Paribas Asset Management Anlegern die Bausteine, um ihre globale Aktienallokation passgenau zusammenzustellen.

Steuerung des US-Anteils

Ein MSCI-World-ex-USA-ETF ist kein Gegenentwurf zum MSCI World, sondern ein Werkzeug, um die Länderaufteilung feiner zu gliedern. Kombiniert mit einem US- oder Welt-ETF lässt sich der US-Anteil auf jede gewünschte Quote bringen. Die Entscheidung sollte allerdings bewusst fallen. Wer die USA untergewichtet, setzt darauf, dass die übrigen Industrieländer gegenüber dem US-Markt aufholen, oder möchte schlicht das Konzentrationsrisiko begrenzen.

Name: BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI World ex USA UCITS ETF ISIN: LU3256186639

LU3256186639 Index: MSCI World ex USA (Net Total Return)

MSCI World ex USA (Net Total Return) Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Replikationsmethode: physisch

physisch Gesamtkostenquote: 0,07 %*

0,07 %* Auflegungsdatum: 14.04.2026

14.04.2026 Fondswährung: EUR

EUR Risikoindikator: 3 von 7

* Bis einschließlich 13.04.2027, danach 0,14 %.

