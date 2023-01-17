Was wurde eigentlich aus dem Aktienfonds 10xDNA von Frank Thelen?

Frank Thelen hatte zum Start seines Aktienfonds viel versprochen – Wert-Verdreifachung in vier bis acht Jahren. Nach knapp 1,5 Jahren ist der Fonds davon allerdings weit entfernt.

Man muss sich nichts vormachen. Als der 10xDNA-Fonds im September 2021 startete, waren die Vorzeichen für Technologie-Fonds alles andere als rosig. Ein schwieriger Zeitpunkt also, um mit einem weiteren Tech-Fonds an den Start zu gehen. Doch Thelen und sein Team glaubten an den Erfolg. Warum, das lässt sich auf der 10xDNA-Website nachlesen: „Wir glauben die besten Renditen werden durch ein konzentriertes Portfolio erzielt. Deshalb halten die 10xDNA Fonds im Vergleich zu anderen Anbietern vergleichsweise wenig Titel. Von diesen wenigen Titeln ist das Team jedoch wirklich überzeugt“.

Weiterhin auf Talfahrt

Dass die Volatilität am Ende so gewaltig (einseitig) sein würde, hat Thelen vermutlich nicht erwartet. Denn immerhin sammelte der Fonds innerhalb eines knappen Jahres etwa 60 Millionen Euro an Kundengeldern ein. Eigentlich ein gutes Signal. Und dennoch hat sich der Fonds seit Auflage schlecht geschlagen. Seinen absoluten Tiefpunkt erreichte er am 28.12.2022 mit einem satten Minus von 56,52 Prozent. Seitdem geht es etwas aufwärts, doch noch immer bewegt sich der Fonds in Gefilden um -50 Prozent. Laut Daten von fondsweb.com lag der Fonds am 11.1.2023 noch immer um 51,08 Prozent hinten.

Kritik von allen Seiten

Kritik hagelte es seit Auflage ordentlich. Nicht nur Gerd Kommer bemängelte etwa, dass es sich beim Fonds um „eine offensive, aggressive, risikoreiche Anlage“ handelt und Thelen mit der Aussage, es handele sich nicht um Spekulation, Privatanleger potentiell in die Irre führe. Der öffentlich-rechtliche YouTube-Kanal STRG_F veröffentlichte im Mai 2022 ein Video, das deutlich über die Risiken aufklärte und in dem internationale Börsenhändler sich sehr negativ über den Fonds und das Marketing äußerten. Die Recherchen des STRG_F-Teams kamen damals zum Ergebnis, dass Thelen Kleinanlegerinnen und -anleger täusche und dass diejenigen, die in den Fonds investiert hatten, viel Geld verloren haben. Und auch die WirtschaftsWoche titelte am 12.5.2022 „Die unseriösen Botschaften des Frank Thelen“.

Immerhin: Das aktuelle Verkaufsprospekt weist darauf hin, dass der Fonds für Anleger mit „gewisse(n) Erfahrungen mit Finanzmärkten“ geeignet sei, die ihr Geld nicht innerhalb von fünf Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen und einen „deutlichen Wertverlust“ hinnehmen können. Das Problem daran: Insbesondere junge und wenig erfahrene Anleger lesen sich Verkaufsprospekte oft nicht durch und lassen sich von den Wertverdreifachungs-Versprechen blenden. Hier wäre wohl eine ehrliche Kommunikation und ein Risikohinweis von Anfang an die klügere Strategie gewesen. Thelen hätte sich so sicher viel Spott, Häme und auch berechtigte Vorwürfe ersparen können.