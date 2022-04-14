Vanguard startet Robo-Advisor in Deutschland

Der amerikanische Finanzdienstleister Vanguard ist der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt. Jetzt startet der ETF-Anbieter mit einer Anlageplattform in Deutschland.

Bislang mussten deutsche Privatkunden noch den Umweg über Broker und Banken gehen, wenn sie in ein Vanguard-Produkt investieren wollten. Das ist jetzt Geschichte, künftig können Anlegerinnen und Anleger ihre Geldanlage direkt über die hauseigene Anlageplattform erledigen.

Los geht es mit einem Robo-Advisor, der es insbesondere unerfahrenen Anlegerinnen und Anlegern einfach macht, die richtige Investitionsvariante zu finden. Nach Beantwortung einiger simpler Fragen stellt der Robo-Advisor ein Portfolio aus Aktien- und Anleihenfonds zusammen, das ganz auf die Anlagewünsche und die Risikobereitschaft der Kunden zugeschnitten ist. Die Portfolios werden automatisch überwacht und auch das Rebalancing findet automatisch statt.

Anleger müssen sich also um nichts kümmern. „Wir übernehmen alle Aufgaben rund um das Portfolio. Für Sie bedeutet das: anmelden, anlegen, zurücklehnen“, lautet das Versprechen dazu auf der deutschen Homepage von Vanguard. Doch das ist nur der erste Schritt, wie Jesper Wahrendorf, Leiter von Vanguard Invest, mitteilte: „Wir wollen noch in diesem Jahr die Plattform öffnen für Kunden, die ihr Portfolio selbst zusammenstellen wollen.“

Kosten und Mindestanlage

Die Mindestanlage beträgt aktuell 5.000 Euro. Danach können Kundinnen und Kunden flexibel Geld ein- und auszahlen. Sparpläne sind. bereits ab 25 Euro pro Monat möglich. Die Kosten des Vanguard Invest Anlageservice bestehen aus zwei Bestandteilen. 0,65 Prozent des Anlagevolumens fallen jährlich für alle Serviceleistungen rund um das Portfolio an. Dazu kommen durchschnittlich 0,15 Prozent Fondskosten für die im Portfolio enthaltenen Fonds. Bei einem Anlagebetrag von 5.000 Euro sind das Gebühren von 40 Euro im Jahr.

Der Vanguard Invest Anlageservice soll Anleger außerdem unterstützen, die richtige Balance für ihre Geldanlage zu finden. Das sogenannte Rebalancing – das Umschichten der Positionen im Portfolio – findet automatisch statt, wenn die Anlageaufteilung mehr als fünf Prozent von der Zielgewichtung des Kunden abweicht. Daneben können Kunden auch schrittweise eine Risikoreduzierung vornehmen lassen.

Die Philosophie von Vanguard

Einer der wichtigsten Anlagegrundsätze von Vanguard besteht darin, ihren Kundinnen und Kunden möglichst kostengünstige Produkte anzubieten. Das Unternehmen rät Anlegern dazu, die Kosten ihrer Geldanlage niedrig zu halten, da dies eine der wenigen Stellschrauben sei, die sie beeinflussen könnten. Kern des Gedankens ist: Je niedriger die Kosten, desto höhere Renditen sind möglich!

„Zu lange wurden Anleger mit teuren und komplexen Produkten schlecht bedient. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser kostengünstiger und breit diversifizierter Anlageansatz die Anleger in Deutschland anspricht“, sagt Sean Hagerty, CEO von Vanguard Europe. „Unser Anlageservice ermöglicht es Ihnen, die richtigen finanziellen Entscheidungen für sich und Ihre Nächsten zu treffen.“ Hagerty bekräftigte, dass das Angebot rund um die Anlageplattform künftig erweitert werde.

Lob von Warren Buffett

Vanguard verwaltet rund 8 Billionen Dollar Vermögen und ist somit die Nummer zwei hinter Branchenriese Blackrock. In Deutschland war das Unternehmen bislang jedoch noch nicht so bekannt wie Blackrock oder Lyxor. Mit dem Vanguard Invest Anlageservice soll sich das nun ändern.

1976 entwickelten die Gründer John Bolge und Burton Malkiel mit dem Vanguard 500 den ersten Indexfonds für Privatanleger – und machten somit den Weg für ETFs frei. Laut Kult-Investor Warren Buffett habe John Bogle mehr für Privatanleger getan als jeder andere Finanzunternehmer der Welt. Buffett selbst empfiehlt Anlegern mittlerweile, in ETFs zu investieren, anstatt teure aktiv gemanagte Investmentfonds zu nutzen. Insofern sind der Börsenmilliardär und Vanguard hier definitiv auf der gleichen Wellenlänge.

Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge

können steigen oder fallen, und Anleger:innen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen

nicht in voller Höhe zurück.

Wichtige allgemeine Hinweise

Vanguard Group Europe GmbH stellt nur Informationen zu Produkten und Dienstleistungen bereit und erteilt

keine Anlageberatung basierend auf individuellen Umständen. Wenn Sie Fragen zu unserem digitalen Vanguard

Invest Anlageservice haben, wenden Sie sich bitte an unsere Investment-Spezialistinnen.

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