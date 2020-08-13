Smartbroker verwaltet bereits mehr als eine Milliarde Euro

Beim Neo-Broker Smartbroker geht es weiter aufwärts. In den gut 45.000 aktiven Depots liegen mittlerweile mehr als eine Milliarde Euro.

Sogenannte Neo-Broker liegen im Trend. Hierüber können Anleger provisionsfrei oder sehr günstig Wertpapiere handeln. Der Smartbroker betreut mittlerweile Vermögenswerte in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Das gab der Berliner Finanzdienstleister Wallstreet Online Capital bekannt.

Das Unternehmen feiert gleichzeitig einen weiteren Erfolg: Sowohl das Interesse am eigenen Online-Broker als auch beim bankenunabhängigen Discount-Anlagevermittler fondsdiscount.de ist gestiegen. Insgesamt konnten die Assets under Management (AuM) im Segment Brokerage auf deutlich mehr als zwei Milliarden Euro gesteigert werden. Der genaue Wert lag zuletzt bei 2,1 Milliarden Euro.

Smartbroker konnte sich schnell im Markt behaupten

Die neue AuM-Zahl setzt sich aus den verwalteten Depots zusammen. Dazu zählen insbesondere Konten bei Smartbroker und der Marke fondsdiscount.de. In beiden Fällen – Smartbroker für sich betrachtet und Wallstreet Online Capital insgesamt – konnte das verwaltete Vermögen innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt werden. Erst im September 2019 hatte das Unternehmen die Schwelle zu einer Milliarde Euro AuM überschritten. Der Smartbroker ist gerade einmal acht Monate auf dem Markt, zählt nach Ansicht der Zeitung „Welt am Sonntag“ aber bereits zu den fünf „großen Online-Brokern“ in Deutschland.