Schlechte Nachrichten für Neobroker: Payment for Order Flow soll verboten werden

Die Europäische Union (EU) macht Neobrokern einen Strich durch die Rechnung. Steht das Neobroker-Geschäftsmodell sogar auf dem Spiel?

Der 29. Juni 2023 ist kein guter Tag für die Neobroker und möglicherweise auch am Ende für ihre Kundschaft. Es war immer wieder Thema und jetzt ist es nach übereinstimmenden Medienberichten wohl Fakt: Das sogenannte Payment for Order Flow soll im Jahr 2026 verboten werden. Die EU-Staaten haben sich über diesen Schritt verständigt. Das würde das Geschäftsmodell der Neobroker massiv beeinträchtigen. Denn mit Payment for Order Flow ist in der Praxis gemeint: Börsenbetreiber zahlen Neobrokern Geld, wenn diese ihren Handel über sie betreiben, häufig ist dann auch von sogenannten Rückvergütungen die Rede.

„Die Entscheidung, die im Trilogue zu MiFIR/MiFID hinsichtlich eines Payment-for-order-flow-Verbots (PFOF) gefallen ist, ist aus unserer Sicht die falsche. Sie steht nicht im Einklang mit den Zielen der Kommission, neue Möglichkeiten für Sparer und Anleger zu schaffen, sondern dient vor allem den Akteuren, die Wettbewerb auf den Kapitalmärkten verringern und mit hohen Gebühren ihr Bestehen sichern wollen“, heißt es in einer Erklärung des Neoborkers Scalable Capital.