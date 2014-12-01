Roger Bootz Vertriebsleiter passive Anlageprodukte Deutsche AWM

Roger Bootz (42) verantwortet ab 1. Dezember 2014 den öffentlichen Vertrieb passiver Anlageprodukte bei der Deutschen Asset & Wealth Management (Deutsche AWM).

In dieser Funktion ist er nach Angaben des Finanzinstitutes für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zuständig. Er wird dabei vorrangig den Vertrieb von db X-trackers ETFs über Vermögensverwalter, Direktbanken, Finanzberater und Vermittler-Pools betreuen. Mit Sitz in Frankfurt berichtet Bootz an Simon Klein, Leiter Vertrieb ETPs & Institutionelle Mandate EMEA und Asien Deutsche AWM.

Zur Person: Roger Bootz



„Roger Bootz verfügt über eine langjährige ETF-Erfahrung und ein internationales Netzwerk im passiven Anlagegeschäft. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Bootz einen ausgewiesenen Experten als Leiter für unseren öffentlichen Vertrieb gewinnen konnten“, so Klein. Der intensive Kontakt mit Finanzintermediären sei essenziell, um die Wettbewerbsposition der Deutschen AWM im dynamischen ETF-Segment weiterhin erfolgreich voranzubringen.

Bootz kommt von der UBS AG, wo er nach zahlreichen Sales-Aufgaben zuletzt als Head of ETF Capital Markets Europe tätig war. Zuvor habe er laut Deutscher AWM von 2006 bis 2012 als Head of Lyxor ETFs Schweiz bei Société Générale gearbeitet. Von 1999 bis 2006 sei er als Regional Director für STOXX Ltd./Dow Jones Indexes tätig gewesen. Bootz sei Betriebsökonom und habe Banking & Finance an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert.

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