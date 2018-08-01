Robo-Advisor Quirion senkt Mindesteinlage auf 5.000 Euro

Der digitale Vermögensverwalter Quirion senkt im Rahmen einer Produktoffensive ab sofort die Einstiegshürde für Neukunden. Diese können nun bereits ab 5.000 € Kunde des Robo-Advisors werden. Die Aktion ist allerdings bis Ende November 2018 befristet. Die Verwaltung bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 10.000 Euro bleibt für Anleger weiterhin kostenfrei. Der Robo-Advisor reagiert damit auf das kürzlich von der Stiftung Warentest erteilte Testergebnis „GUT“.

„Wir wollen es vor allem Neuanlegern in Deutschland noch leichter machen, ihr Geld digital anzulegen. Mit dem Start unserer Produktinitiative bauen wir potentielle Einstiegshürden sukzessive ab und sorgen bei Anlegern für Transparenz bei der Geldanlage“, sagt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirion AG und der Quirin Privatbank AG.

Kostenloser Vermögenscheck bei Quirion

Neben einer niedrigeren Mindesteinlage bietet Quirion potentiellen Neuanlegern bereits seit Juli einen kostenlosen Vermögenscheck an. Mit dem Vermögenscheck können Neuanleger laut Anbieter einen objektiven und wissenschaftlichen Effizienztest für ihre Geldanlage und finanziellen Mittel einholen.

„Durch Inflation und Niedrigzinsen verlieren die Deutschen Jahr für Jahr viel Geld. Mit dem Vermögenscheck zeigen wir potentiellen Anlegern auf, ob ihr Geld optimal angelegt ist oder welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt“, so Karl Matthäus Schmidt. Der Vermögenscheck beinhalte ein wissenschaftliches Gutachten mit konkreten Empfehlungen, was den Wirkungsgrad ihrer Geldanlage erhöhe.

„Zukünftige Neuanleger von Quirion kommen durch unsere Produktinitiative in den Genuss sowohl einer kostenlosen Vermögensberatung als auch eines attraktiven Einstiegs zu unserer überragenden Portfolio-Qualität bei geringsten Kosten“, erklärt Karl Matthäus Schmidt. Weitere Neuerungen der Produktinitiative sind laut dem digitalen Vermögensverwalter bereits in Planung.

Im Robo-Advisor-Test des EXtra-Magazins wurde der Anbieter mit dem Testurteil „SEHR GUT“ bewertet.