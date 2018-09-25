Pax-Bank und investify schließen Allianz in der digitalen Vermögensverwaltung

Das deutsch-luxemburgische Fintech investify und die Kölner Pax-Bank haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Pax-Bank, ein genossenschaftlicher Finanzdienstleister mit christlicher Werteorientierung, wird künftig die Plattform-Technologie von investify zusätzlich zu den Plattformen der Union Investment nutzen und ihren Kunden den Service einer ethisch-nachhaltigen digitalen Vermögensverwaltung anbieten.

„Als Technologielieferant wollen wir unserem Partner Lösungen an die Hand geben, die ein auf sie zugeschnittenes, digitales Vermögensverwaltungsangebot ermöglicht“, sagt Christian Kratz, Gründer und Geschäftsführer von investify. „Die Pax-Bank mit ihrem starken Fokus auf ethische Investments, ist besonders spannend für uns.“

Mit der eingetragenen Marke pax-investify wird die Pax-Bank künftig ihr ethisches Portfoliokonzept auch über die digitale Plattform umsetzen. Als Kirchenbank bindet sich die Pax-Bank an die in ihrem Ethik-Kodex konkretisierten Werte und orientiert sich bei Investments daran, ob das wirtschaftliche Verhalten und die Produktion des jeweiligen Emittenten der nachhaltigen Wertebindung entsprechen. „Mit investify haben wir einen Partner gefunden, der uns nicht nur eine professionelle Technologie zur Abbildung unseres digitalen Angebots bietet, sondern es uns zudem ermöglicht, unsere Marke mit einer hauseigenen Allokation über den Vermögensverwalter investify umzusetzen. Zusammen mit den Lösungen der genossenschaftlichen Union Investment gelingt es uns damit, unseren Kunden bereits ab einem Anlagevolumen in Höhe von 500 Euro eine aktive digitale Vermögensverwaltung zur Verfügung zu stellen“, sagt Dr. Klaus Schraudner, Vorstandsvorsitzender der Pax-Bank. Verfügbar ist das neue Angebot der Pax-Bank voraussichtlich im Laufe des vierten Quartals.

Mit pax-investify starten die Partner als Pioniere in der ethisch-nachhaltigen digitalen Vermögensverwaltung. investify hatte sich in diesem Jahr dazu entschieden, sein bestehendes B2B2C-Geschäftsmodell weiter auszubauen und als Plattformanbieter zukünftig nicht nur in Partnerschaften mit der eigenen Anlagelösung aufzutreten, sondern seine herausragenden technischen Lösungen zur digitalen Abbildung liquider Investitionsstrategien von strategischen Partnern zu öffnen.