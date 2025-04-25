Passiv war gestern – mit dem DJE-Research in einzelne Aktien & Anleihen investieren

Solidvest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG. Investiert wird gezielt in Einzeltitel, konkret in ausgewählte Aktien und Anleihen. Grundlage ist das umfassende Know-how aus über 50 Jahren Markterfahrung und die fundierte Analyse des DJE-Research-Teams.

Solidvest ist die moderne Antwort auf die Frage, wie professionelles Vermögensmanagement heute aussieht: digital, transparent und nutzerfreundlich. Als digitale Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG verbindet Solidvest Technologie mit jahrzehntelanger Kapitalmarktexpertise. Das Besondere: Anleger investieren bei Solidvest nicht in anonyme Fonds oder ETFs, sondern in ausgewählte Einzeltitel – konkret in Aktien und Anleihen.

Anders als bei passiven Anlageformen, etwa ETFs, die einen Index abbilden, wird bei Solidvest auf Marktveränderungen reagiert. In Phasen hoher Volatilität oder bei strukturellen Marktveränderungen, passt das Portfolio-Team – auf Basis einzelner Unternehmen – die Allokation an. Während passive Strategien in der Regel günstiger sind und den Markt „eins zu eins“ abbilden, besteht keine Möglichkeit, auf neue Entwicklungen oder Unternehmensereignisse einzugehen. Anleger haben bei Solidvest volle Transparenz über ihre Investments und können die Entwicklung sowie einzelne Transaktionen nachvollziehen.

Aktives Management bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Es erfordert intensive Analyse, ständige Beobachtung der Märkte und umfassendes Know-how – was mit höheren Kosten gegenüber passiven Lösungen einhergeht. Nicht jede aktive Strategie schlägt den Markt dauerhaft. Daher sind Erfahrung, Disziplin und ein bewährter Investmentprozess entscheidend, um langfristig erfolgreich zu agieren. Die DJE verfügt über ein hauseigenes Research-Team bestehend aus 17 Analysten.

Solidvest richtet sich an alle, die ihr Geld professionell anlegen möchten, ohne sich täglich selbst mit dem Marktgeschehen auseinandersetzen zu müssen – sei es für den langfristigen Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge oder als sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Anlagestrategie.

Für alle, die jetzt einsteigen möchten, lohnt sich ein Blick auf unsere aktuelle Sparplan-Aktion: Bei einer Kontoeröffnung bis zum 30.04.2025 erhalten Sie 1 % Cashback auf alle Sparraten bis Jahresende. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Aktionsseite: Sparplan Cashback