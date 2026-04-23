Mit Sicherheitsnetz: Wie Buffer-ETFs Verluste abfedern und Chancen bewahren

Buffer-ETFs versprechen Börsengewinne mit eingebautem Schutz. Wie die Strategie funktioniert, wo die Grenzen liegen und für wen sie sich wirklich lohnt.

Buffer-ETFs gehören zu den spannendsten Innovationen im ETF-Markt, weil sie ein Problem adressieren, das viele Anleger nur zu gut kennen: die Angst vor größeren Verlusten. Ihr Ansatz ist dabei ebenso einfach wie raffiniert. Anleger partizipieren an der Entwicklung eines Aktienindex, etwa des S&P 500, erhalten aber gleichzeitig einen definierten Schutzmechanismus gegen Kursrückgänge.

Technisch wird das über Optionen gelöst. Ein Teil des Kapitals fließt in Absicherungsinstrumente, die Verluste bis zu einer bestimmten Schwelle ausgleichen. Dieser sogenannte Buffer kann beispielsweise die ersten zehn Prozent eines Rückgangs abfedern. Wird der Markt darüber hinaus schwächer, greift der Schutz nicht mehr vollständig. Im Gegenzug wird die Rendite nach oben begrenzt, da ein Teil der möglichen Gewinne zur Finanzierung dieser Absicherung verwendet wird.

Buffer-ETFs: Ein Beispiel aus der Praxis

Ein konkretes Beispiel aus der Buffer-ETFs-Liste ist der iShares S&P 500 Deep Buffer UCITS ETF (WKN: A4148H). Dieser ETF zielt darauf ab, die Entwicklung des US-Aktienmarkts abzubilden, gleichzeitig aber einen besonders tiefen Verlustpuffer einzubauen.

Die Funktionsweise lässt sich vereinfacht so beschreiben: Der ETF investiert indirekt in den S&P 500 und kombiniert dieses Exposure mit einer Optionsstrategie. Ziel ist es, Verluste bis zu einer bestimmten Schwelle deutlich zu reduzieren, während Gewinne nur bis zu einem festgelegten Cap mitgenommen werden.