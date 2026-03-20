Mit Joe Broker ins Trading starten und 100 € Trading Bonus sichern

Joe Broker ist die neue Trading App der TARGOBANK, die Investieren mit Wissen kombiniert: Joe Broker bietet ETF-, Aktien- und Fonds-Sparpläne an deutschen Börsen, transparente Gebühren und eine App, die sich dem Erfahrungslevel der Nutzer anpasst.

Mit Joe Broker hat die TARGOBANK im Juli 2025 einen eigenen Neobroker auf den deutschen Markt gebracht. Ziel der neuen Trading-App ist es, das Investieren einfacher, verständlicher und transparenter zu machen – sowohl für Einsteiger*innen als auch für erfahrene Anleger. Dabei verbindet Joe Broker klassischen Wertpapierhandel mit Wissensvermittlung.

Hinter der App steht die TARGOBANK, ein Institut mit fast 100 Jahren Erfahrung im Bankgeschäft. Die Bank unterliegt der Aufsicht durch die BaFin und die EZB und betreut rund 3,8 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland. Diese regulatorische Einbindung sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit, das insbesondere für neue Anleger*innen ein wichtiges Entscheidungskriterium ist.

Joe Broker ermöglicht den Handel mit Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen und Derivaten an fünf deutschen Börsenplätzen: gettex, Xetra, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. Insgesamt stehen mehr als 26.000 handelbare Wertpapiere zur Verfügung. Dazu zählen über 8.000 Aktien, mehr als 2.000 ETFs, sowie über 10.000 Anleihen. Besonders interessant für ETF-Anleger: Joe Broker bietet einen 100 € ETF-Neukundenbonus. Die Teilnahmebedingungen sind in den FAQs zu finden unter www.joebroker.de/faq *.

Ein zentrales Merkmal der App ist der konsequente Fokus auf Nutzererlebnis und Verständlichkeit, für die sie kurz nach Livegang bereits den German Brand Design Award gewonnen hat. Statt komplexem Börsenjargon setzt Joe Broker auf klare Sprache und eine moderne App-Struktur. Anfänger*innen finden hilfreiche Lerninhalte und „meistgehandelte Produkte“ Listen als Orientierungshilfe direkt in der App. Jede Kennzahl kann zusätzlich angeklickt werden, um eine verständliche Erklärung zu erhalten. Für Fortgeschrittene könnte der Zugriff auf Analysen, Deep Dives und aktuelle Markt-Updates zusammengestellt von TARGOBANKs Senior Specialist Investment Researcher Dr. Daniel Grabowski von Interesse sein.

Externe Analystenmeinungen im Wertpapierprofil helfen zusätzlich bei der Auswahl. So entsteht ein Lernprozess, der parallel zum Investieren abläuft.

Auch beim Thema Kosten verfolgt Joe Broker ein klar strukturiertes Gebührenmodell. Das Depot und die Depotführung sind kostenlos. Der Handel über gettex kostet pauschal 1 € pro Order für Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen. Auf Xetra fallen 2,90 € zuzüglich 0,01 % des Ordervolumens an, mindestens jedoch 1,50 €. Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist Joe Broker hiermit der Neobroker mit den günstigsten Xetra Konditionen. An den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf werden 4,90 € pro Order berechnet, jeweils zuzüglich börsenseitiger Fremdkosten. Der außerbörsliche Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen über die Premium-Partner Société Générale und J.P. Morgan kostet ebenfalls 1 € pro Order.

Sparpläne sind ein weiterer Schwerpunkt: Produkte von Premium-Partner Amundi werden ohne Ausführungsentgelt bespart, alle übrigen Sparpläne kosten 0,50 € je Ausführung. Die Mindestsparrate liegt bei 25 €. Damit positioniert sich Joe Broker auch für den langfristigen Vermögensaufbau als interessante Option.

Nach der Registrierung werden Depot und Verrechnungskonto automatisch bei der Baader Bank eingerichtet. Guthaben sind bis 100.000 € durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt, Wertpapiere bleiben als Sondervermögen vollständig im Eigentum der Anleger.

Joe Broker ist eine attraktive Lösung für alle, die einen modernen, digitalen und zugleich vertrauenswürdigen Zugang zum Wertpapierhandel suchen – auch als Einsteiger. Aktuell gibt es ein Neukundenangebot von 100 € Trading-Bonus in Form eines ETFs. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen dazu erhältst du auf der Webseite: www.joebroker.de/faq *