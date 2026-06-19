Mit einem ETF die Dividendenchancen in den Schwellenländern nutzen

Damit rückt nicht die möglichst hohe aktuelle Ausschüttung in den Mittelpunkt, sondern die Fähigkeit eines Unternehmens, Dividenden langfristig und nachhaltig zu erwirtschaften. Gerade in Schwellenländern kann dieser Ansatz helfen, sogenannte Dividendenfallen zu vermeiden und die Stabilität des Portfolios zu erhöhen.

Gleichgewichtung als bewusstes Gegengewicht

Ein weiteres Merkmal dieser Strategie ist die sogenannte Equal-Weight-Gewichtung. Während klassische Indizes ihre Bestandteile nach Börsenwert gewichten und dadurch häufig von einigen wenigen Großkonzernen dominiert werden, erhalten die Unternehmen im ETF eine vergleichbare Gewichtung, denn auch in Schwellenländern gibt es mittlerweile starke Konzentrationsrisiken. Eine gleichmäßige Gewichtung zielt darauf ab, die Abhängigkeit von einzelnen Schwergewichten zu reduzieren und die Diversifikation innerhalb des Portfolios zu erhöhen. Gerade in Schwellenländern, deren wirtschaftliche Entwicklung von vielen unterschiedlichen Regionen und Branchen getragen wird, kann dieser Ansatz interessante Vorteile bieten. Anleger können so breiter an den Chancen der einzelnen Märkte partizipieren, statt sich auf wenige dominante Unternehmen zu konzentrieren.

Zugang zu den Wachstumsmärkten der Welt

Der ETF bildet den FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index ab und investiert breit gestreut in dividendenstarke Qualitätsunternehmen aus den Schwellenländern. Mit rund 564 Unternehmen im Portfolio bietet die Strategie eine breite Diversifikation über Regionen und Sektoren hinweg. Die Strategie verbindet damit die Chancen wachsender Volkswirtschaften mit dem Potenzial regelmäßiger Ausschüttungen.

Zu den vertretenen Märkten zählen unter anderem wichtige asiatische Volkswirtschaften wie Taiwan, Indien und China, aber auch Länder aus Lateinamerika, Osteuropa und anderen aufstrebenden Regionen. Anleger erhalten dadurch Zugang zu einem breiten Spektrum an Unternehmen, die von langfristigen wirtschaftlichen und demografischen Trends profitieren können.

Die Ergänzung zum globalen Dividendenansatz von L&G

Anleger, die sich für Dividendenstrategien interessieren, können sich zudem den bereits vorgestellten L&G Global Quality Dividends UCITS ETF (WKN: A41L70) ansehen. Wer mehr über den globalen Baustein erfahren möchte, findet weitere Informationen im Beitrag „Der globale ETF mit monatlicher Ausschüttung – L&G Global Quality Dividends UCITS ETF (WKN: A41L70) *“.

Beide ETFs setzen auf die Kombination aus Dividendenwachstum, Qualitätsfiltern und einer gleichgewichteten Konstruktion. Der wesentliche Unterschied liegt im Anlageuniversum: Während der globale ETF weltweit investiert, konzentriert sich der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF ausschließlich auf Schwellenländer. Der ETF kann gezielt als Beimischung in einem globalen Dividendenportfolio eingesetzt werden und bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Ertragsquellen geografisch breiter aufzustellen.

Auch beim Ausschüttungsrhythmus zeigen sich zwei attraktive Optionen:

Global: monatliche Ausschüttungen für kontinuierlichen Cashflow

Emerging Markets: quartalsweise Ausschüttungen kombiniert mit Wachstumspotenzial

Qualität und Wachstum miteinander verbinden

Schwellenländer werden häufig als reines Wachstumsinvestment betrachtet. Der L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF * zeigt jedoch, dass sich die langfristigen Chancen dieser Märkte mit einem fokussierten Dividendenansatz kombinieren lassen. Durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen und die gleichgewichtete Konstruktion verfolgt die Strategie einen anderen Weg als klassische Dividendenindizes und eröffnet Anlegern einen strukturierten Zugang zu den Dividendenchancen der Emerging Markets.

[1] Die Dividendenrendite ist nicht garantiert und kann sowohl steigen als auch fallen; die Renditen des Anlegers können von Jahr zu Jahr schwanken. Die Renditen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ausschüttungen zu.

Quelle: MSCI Dividend Point Indexes, Januar 2019

Hauptrisiken

Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen, sodass der Anleger möglicherweise weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds kann über zugrunde liegende Anlagen verfügen, die in anderen Währungen als USD bewertet sind. In diesem Fall wirken sich Wechselkursschwankungen auf den Wert Ihrer Anlage aus. Darüber hinaus kann die Rendite in der Währung dieser Anteilsk-lasse von der Rendite in Ihrer eigenen Währung abweichen.

Drittanbieter (wie Gegenparteien, die FDIs mit den Fonds oder der Verwahrstelle der Gesellschaft abschließen) können in Konkurs gehen und es versäumen, dem Fonds fällige Gelder zu zahlen oder Vermögenswerte des Fonds zurückzugeben.

Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder wenn die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des Index gekündigt wird, müssen die Fonds möglicherweise geschlossen werden. Es ist möglicherweise nicht immer möglich, Anteile an einer Börse oder zu Preisen zu kaufen und zu verkaufen, die den Nettoinventarwert genau widerspiegeln.

Es gibt keine Kapitalgarantie oder Wertschutz für die Fonds. Anleger können ihr gesamtes in die Fonds investiertes Kapital verlieren. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Risikofaktoren” im Prospekt der Gesellschaft und im Fondsprospekt.

Wichtige Informationen

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Eine Zusammenfassung der mit einer Investition in unsere Fonds verbundenen Anlegerrechte in englischer Sprache ist unter www.lgim.com/investor_rights erhältlich.

Die mit den einzelnen Fonds oder Anlagestrategien verbundenen Risiken werden im Basisinformationsblatt und im Prospekt bzw. im Anlageverwaltungsvertrag (je nach Fall) dargelegt. Diese Dokumente sollten gelesen werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Ein Exemplar der englischen Fassung des Prospekts und des Basisinformationsblatts ist für jeden Fonds unter www.lgim.com verfügbar und ist auch bei Ihrem Kundenbetreuer erhältlich. Sofern dies nach den nationalen Vorschriften erforderlich ist, ist das Basisinformationsblatt auch in der Landessprache des betreffenden EWR-Mitgliedstaates verfügbar.

Es kann jederzeit entschieden werden, die für den Vertrieb eines Fonds in einem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, getroffenen Vereinbarungen zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anteileigner in dem betroffenen EWR-Mitgliedstaat von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt und können ihre Anteile an dem Fonds ab dem Datum dieser Mitteilung mindestens 30 Arbeitstage lang ohne jegliche Gebühren oder Abzüge zurückgeben.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten der Fonds finden Sie unter https://fundcentres.lgim.com/. Bei der Entscheidung zur Investition in einen der Fonds sollten alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in seinem Prospekt und dem zugehörigen Basisinformationsblatt beschrieben sind.

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