Mit dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value vom Europa-Comeback profitieren

Der Zeitpunkt für Value-Investing könnte kaum günstiger sein: Viele Qualitätsaktien – insbesondere in Europa – sind aktuell unterbewertet. Hohe Zinsen, US-Zölle, geopolitische Unsicherheiten und konjunkturelle Fragezeichen haben die Bewertungen vieler Unternehmen unter Druck gesetzt. Doch genau darin liegt eine Chance: Solide, profitable Firmen mit klarer Marktstellung und attraktiver Bewertung sind derzeit günstig zu haben.

Hier setzt unser Modern Value-Ansatz an: Er identifiziert Unternehmen, die fundamental überzeugen, vom Markt aber unterschätzt werden.

Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (WKN: FRA3TF) nutzt diesen Bewertungsabschlag gezielt aus – und bietet so das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen, sobald sich die Bewertungen normalisieren. Dabei kombiniert der ETF die Stärken klassischen Value-Investierens mit einem modernen, regelbasierten Ansatz. Transparenz, Klarheit und ein disziplinierter Auswahlprozess stehen hier im Mittelpunkt.

Modern Value „Made in Frankfurt“

Die Modern Value-Philosophie, wie sie von unserem CIO Frank Fischer interpretiert wird, versteht sich als Erweiterung klassischer Value-Strategien. Sie ermöglicht es, auch Unternehmen mit stabilen, zukunftsfähigen Geschäftsmodellen ins Portfolio aufzunehmen, selbst wenn diese aufgrund ihrer Qualität etwas höher bewertet sind. Im Unterschied zu den aktiv gemanagten Fonds der Shareholder Value Management AG bleibt die Investitionsquote des ETFs stets bei 100 Prozent.

Eine wichtige Kennzahl bei der Aktienauswahl ist der sogenannte Total Shareholder Return (TSR). Diese Kennzahl umfasst die Kurssteigerung der Aktie, Dividenden, Aktienrückkäufe, Wachstum sowie die Rendite auf reinvestiertes Kapital – und damit die Summe der Erträge eines Investors. Der Index besteht aus den 25 Aktien mit den höchsten prognostizierten zu erwartenden Total Shareholder Returns in den nächsten 5 Jahren.

Konzentriertes Portfolio

Die 25 Unternehmen mit dem höchsten TSR werden gleichgewichtet mit je 4 Prozent in den Frankfurter Modern Value Index aufgenommen. Einmal im Quartal wird das Portfolio überprüft und bei Bedarf neu zusammengesetzt. Dabei fließen auch Kennzahlen wie Umsatz, Netto-Gewinn und Eigenkapitalrendite in die Bewertung ein.

Ein weiterer Vorteil: Der ETF ist gleichgewichtet, was Klumpenrisiken deutlich reduziert. Anders als marktgewichtete Indizes, die oft von wenigen Großkonzernen dominiert werden, bietet der FRA3TF eine ausgewogene Allokation über 25 Aktien – unabhängig von deren Marktkapitalisierung oder kurzfristiger Popularität.

Nicht zuletzt setzt der ETF auf ein regelbasiertes Auswahlverfahren, das frei von Emotionen und kurzfristigen Marktschwankungen bleibt. Gerade in volatilen Phasen, in denen viele Anleger aus dem Bauch heraus agieren, bietet dieser systematische Ansatz Stabilität, Transparenz und Disziplin.

Das Ergebnis: Ein ETF, der die Vorteile einer aktiven Aktienselektion mit überschaubaren Kosten vereint.

Aktuelle Portfolioübersicht nach vierteljährlichem Rebalancing:

Aus der Übersicht wird klar: Mit diesen 25 Unternehmen ist der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value aktuell bestückt. Der klare Europa-Fokus bleibt ebenso bestehen, wie der weiterhin hohe Anteil an Finanztiteln mit einem klaren Fokus auf Versicherungen. Hinzu kommen nun noch weitere aussichtsreiche europäische Industriewerte wie die Neuzugänge Ashtead oder auch Interpump.

Diese Sektorallokation ist das Ergebnis der Einzeltitelauswahl und nicht starr vorgegeben. Sie spiegelt das Bestreben wider, in Qualitätsunternehmen mit stabilen Cashflows und starken Marktpositionen zu investieren.

Überzeugende Performance

Die Strategie zahlt sich aus! Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (WKN: FRA3TF) hat im schwierigen Umfeld der ersten sechs Monate des Jahres 2025 eine beeindruckende Performance von + 8,97 Prozent erzielt. Seit seiner Auflage am 30. Juni 2022 konnte der ETF sogar eine Rendite von über 56,2 Prozent erwirtschaften (Stand: 30.06.2025).

Mit dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value haben wir in den vergangenen Monaten stark von diesem Europa-Comeback profitiert. Nach dem aktuellen Rebalancing liegt die US-Gewichtung nur noch bei 17 Prozent. Denn als Modern Value-Investoren schauen wir verstärkt auf die Bewertungen der Unternehmen, die immer noch in Europa sehr viel attraktiver sind als in den USA.

Mittlerweile scheint es sogar möglich, dass die Bedeutung des europäischen Aktienmarktes wieder grundsätzlich zunimmt im Vergleich zu den USA. Das gilt ganz besonders für die zweite Reihe in Europa. Small- und Midcaps notieren vielfach am unteren Ende der historischen Bewertungsspielräume.

Fazit:

Für eine Gesamtkostenquote von nur 0,52 % p.a. erhalten Anleger Zugang zu einem konzentrierten, regelbasierten Portfolio mit 25 selektierten Titeln.

Mit seinem transparenten Investmentprozess, dem vierteljährlichen Rebalancing und einer konsequenten Ausrichtung auf Substanz und Zukunftsfähigkeit stellt der ETF eine attraktive Ergänzung zu marktgewichteten Standard-ETFs dar. Er richtet sich an Anleger, die nicht den Index kopieren, sondern gezielt auf Qualität setzen wollen – und gerade in der aktuellen Marktphase bereit sind, antizyklisch zu investieren. Der ETF eignet sich sowohl für eine Einmalanlage als auch im Rahmen eines Sparplans.

Besonders spannend ist der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value, wenn bestehende Depots bereits stark auf US-Werte fokussiert sind: Denn die gezielte Titelauswahl führt zu einer differenzierten geografischen und thematischen Gewichtung abseits der „Magnificent Seven“.

Mehr Informationen zum FRA3TF sowie die aktuelle Zusammensetzung hier:

https://www.shareholdervalue.de/frankfurter-fonds/frankfurter-ucits-etf-modern-value

Risiken

Die Verwaltungsgesellschaft Axxion hält für den Fonds einen Risikoindikator bereit. Der Gesamtrisikoindikator hilft Anlegern, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Axxion stuft dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die Handelswährung von der Basiswährung abweicht, erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind abrufbar über diese Website von Shareholder Value.

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WICHTIGSTE RISIKEN

Die Fondsanteile sind Anteilscheine, deren Preise durch die Kursschwankungen der in den Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt werden. Deshalb kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Möglichkeit zur Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals, sondern sind auch vielfach mit erheblichen Risiken behaftet.

Durch die Konzentration auf bestimmte Branchen kann die Anlage eines Teilfondsvermögens in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Faktoren eines Landes sowie von der weltökonomischen Situation bzw. Nachfrage an Ressourcen stärkeren Kursschwankungen unterliegen als die Wertentwicklung allgemeiner Börsentrends, welches zu einem erhöhten Investmentrisiko führen kann.

Bei der Umsetzung der teilfondsspezifischen Anlagestrategien sowie in Abhängigkeit der jeweiligen Marktsituation kann es zur einer erhöhten Portfolioumschlagshäufigkeit kommen. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten werden den jeweiligen Teilfonds belastet und können die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen.

Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Shareholder Value Management AG ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG des Fonds ausschließlich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg tätig. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Shareholder Value Management AG

Die Shareholder Value Management AG ist eine bankenunabhängige, eigentümergeführte Investmentboutique mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit einem verwalteten Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro hat sich das Unternehmen als etablierter Akteur in der deutschen Value-Investing-Branche positioniert.

Der Fokus liegt klar auf Modern-Value-Aktien. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in der tiefgehenden Analyse von Unternehmen und in der Anwendung einer klar definierten, wertorientierten Investmentphilosophie. Die Finanzexperten identifizieren auf Basis fundamentaler Kriterien Unternehmen mit solider Substanz und vielversprechendem langfristigen Wachstumspotenzial. Dabei stehen bei den Anlageentscheidungen Qualität, Stabilität und nachhaltige Wertentwicklung im Vordergrund.