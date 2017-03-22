LIQID erweitert Management-Team

Der Berliner digitale Vermögensverwalter LIQID erweitert sein Management-

Team. Mit Andrea Fernandez und Christian Neuhaus verstärken zwei Experten mit

langjähriger Finanzerfahrung die Führungsmannschaft des FinTech-Unternehmens, das sich auf anspruchsvolle Privatkunden fokussiert. Gleichzeitig zieht sich Mitgründer Dr. Kyros Khadjav aus dem operativen Geschäft zurück.

Fernandez (41) wird nach Angaben des Unternehmens als Chief Commercial Officer für den weiteren Aufbau des Vertriebs verantwortlich sein. Vor ihrem Wechsel zu LIQID war sie für acht Jahre als Director im Sales und der Vertriebssteuerung bei Allianz Global Investors in Deutschland tätig. Ihre berufliche Laufbahn umfasst Stationen bei JPMorgan Chase und als Chief Merchandising Officer des New Yorker Internet-Unternehmens FreshDirect sowie verschiedene Marketingpositionen bei Colgate Palmolive. Fernandez absolvierte ihren MBA an der Harvard Business School und ihren BS in Economics an der Wharton School.

Neuhaus (37) wird als Geschäftsführer des Tochterunternehmens LIQID Asset

Management für die Kundenbeziehungen und das Portfolio Management verantwortlich sein. Vor seinem Wechsel zu LIQID war er als Partner von HQ Trust, dem Multi Family Office der Familie Harald Quandt, für die Verwaltung komplexer Privatvermögen im mehrstelligen Millionenbereich zuständig. Zwischen 2007 und 2011 hielt er verschiedene Positionen bei der UBS Sauerborn, unter anderem als Mitglied des Investment-Komitees. Neuhaus absolvierte seinen LL.M. an der Westfälische Wilhelms-Universität in Münster.

Mitgründer Dr. Kyros Khadjavi (41) wird im Rahmen der Neubesetzung des Management

Teams seine Geschäftsführungsmandate bei LIQID abgeben, dem Unternehmen aber

langfristig als Gesellschafter verbunden bleiben.

Christian Schneider-Sickert, CEO von LIQID: „Seit unserem Start letzten September ist unsere Kundenbasis rapide gewachsen. Mit Andrea Fernandez und Christian Neuhaus stellen wir uns für die nächste Phase unserer Entwicklung auf. Andrea besitzt eine ungewöhnliche Kombination von Asset-Management- und Start-Up Erfahrung, während Christian über ein exzellentes Verständnis für unsere Zielgruppe verfügt. Ich freue mich sehr über diese Erweiterung unseres Teams. Bei Kyros möchte ich mich – auch im Namen der Gesellschafter – herzlich für seine Unterstützung in der Aufbauphase bedanken, ohne die wir heute nicht da wären, wo wir sind.“